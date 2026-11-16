Imagem de um Boeing da United Airlines
Konstantin von Wedelstaedt/Wikipedia Commons
A United Airlines informou nesta segunda-feira (16) que está ciente de uma falha generalizada em seus sistemas. A companhia afirmou que equipes trabalham para restabelecer o funcionamento dos serviços o mais rápido possível.
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A companhia esclareceu que não há impacto para aviões que estão voando, mas apenas para os aviões em solo.
O sindicato dos pilotos da United Airlines afirma que um problema está impedindo a companhia aérea de fornecer os pesos finais para os voos que estão prestes a decolar, segundo comunicado enviado aos pilotos. A falha impede a liberação dos aviões para decolagem.
Nas redes sociais, passageiros relataram atrasos. Um deles afirmou que estava dentro de uma aeronave, mas que o voo permanecia em solo por tempo indeterminado. Outro relatou que o avião estava parado no portão de embarque, enquanto um terceiro disse que a aeronave estava retida na pista.
O problema acontece três dias depois de a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) suspender todas as decolagens do país por quatro horas após uma falha de comunicação que atingiu os centros de controle de tráfego aéreo.
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