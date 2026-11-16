Imagem de um Boeing da United AirlinesKonstantin von Wedelstaedt/Wikipedia CommonsA United Airlines informou nesta segunda-feira (16) que está ciente de uma falha generalizada em seus sistemas. A companhia afirmou que equipes trabalham para restabelecer o funcionamento dos serviços o mais rápido possível.✅ Siga o canal de notícias internacionais do g1 no WhatsAppA companhia esclareceu que não há impacto para aviões que estão voando, mas apenas para os aviões em solo.O sindicato dos pilotos da United Airlines afirma que um problema está impedindo a companhia aérea de fornecer os pesos finais para os voos que estão prestes a decolar, segundo comunicado enviado aos pilotos. A falha impede a liberação dos aviões para decolagem.Nas redes sociais, passageiros relataram atrasos. Um deles afirmou que estava dentro de uma aeronave, mas que o voo permanecia em solo por tempo indeterminado. Outro relatou que o avião estava parado no portão de embarque, enquanto um terceiro disse que a aeronave estava retida na pista.O problema acontece três dias depois de a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) suspender todas as decolagens do país por quatro horas após uma falha de comunicação que atingiu os centros de controle de tráfego aéreo.Troca de cabos de cobre por fibra óptica causou apagão aéreo nos EUA, diz governo