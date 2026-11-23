A Índia ofereceu US$ 1,6 bilhão para ajudar na reconstrução do Nepal após as inundações que atingiram o país. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23).
A tragédia deixou pelo menos 1.400 mortos e mais de cinco mil desaparecidos, segundo os dados disponíveis até o momento.
O valor anunciado pela Índia será destinado à reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes no Nepal.
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