O julgamento do ex-ministro de Lula, Juscelino Filho, foi interrompido pelo ministro Zanin. A informação é da Jovem Pan, que aponta suspeita de desvio de emendas.

Antes da interrupção, o ministro Flávio Dino votou para aceitar a denúncia contra Juscelino Filho. A análise do caso, no entanto, será retomada em sessão presencial do STF.

A notícia não detalha outros votos, datas ou o teor completo da denúncia. O caso segue pendente de conclusão pelo Supremo.

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