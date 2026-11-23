E aí, cinéfilo de plantão! Se você já está com o controle na mão e não sabe o que escolher para a maratona de hoje, o Barcelos na Net chegou para salvar o seu domingo. Separamos os sete títulos que estão bombando nos serviços de streaming — Netflix, Prime Video, Disney+ e Max — com direito a fantasia épica, animação chinesa de tirar o fôlego, comédia de ação e suspense de arrepiar. Tem de tudo um pouco, então prepare a pipoca e vem conferir o que vale o seu play nesta noite de 23 de novembro!

Começando pela nostalgia: **Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita** (nota 7,8/10) nos leva de volta a Panem, 24 anos antes dos eventos que todo mundo conhece, bem na manhã da colheita dos 50º Jogos Vorazes — o famoso Segundo Massacre Quaternário. É a chance de entender as origens de Haymitch e de toda a engrenagem cruel do Capitol. Vale assistir pela ambientação impecável e por expandir um universo que já conquistou milhões de fãs. Disponível no Prime Video.

Se a pedida é épico de verdade, **A Odisseia** (nota 8,0/10) entrega tudo: o rei grego Odisseu enfrentando monstros, deuses e mares bravios na jornada de 20 anos de volta para Ítaca após a Guerra de Troia, enquanto Penélope segura as pontas no reino. É grandioso, visualmente deslumbrante e daqueles filmes que fazem a gente querer reler Homero. Está no catálogo da Netflix.

Para rir e se divertir sem compromisso, **Tipo Irmãs** (nota 6,8/10) é a comédia de ação mais simpática do momento: Lilith, a meia-irmã ‘malvada’ da Cinderela, rouba a varinha da Fada Madrinha e vira a clássica história do avesso. Leve, criativo e ótimo para assistir em família. Você encontra no Disney+.

Agora, se você curte animação de luta com qualidade absurda, **Battle Through the Heavens Movie: Duel of the Two Dou Emperors** (nota 9,4/10) é o destaque absoluto do dia! Acima da Academia Jia Nan, o Clã Hun e a Aliança Tianfu se enfrentam pelo lendário Imperador Antigo Tuoshe, e Hun Tiandi usa o jade antigo para abrir a caverna do imperador. A disputa entre Xiao Yan e Hun Tiandi pelo nível de Imperador (Dou Di) é de encher os olhos. Imperdível no Prime Video.

Mudando o clima para o suspense, **Estrada das Lágrimas** (nota 7,7/10) acompanha dois detetives tentando solucionar assassinatos brutais e mensagens enigmáticas que surgem em dois países diferentes — e a verdade está bem mais perto do que eles imaginam. Uma série que prende do primeiro ao último episódio. Disponível na Max.

Já **O Corpo** (nota 8,0/10) é a pedida certa para quem gosta de terror psicológico: na noite de Halloween, as garotas de um grupo de dança são tomadas por desejos profanos, visões fantasmagóricas e culpa católica depois que um ritual de iniciação dá muito errado. Atmosfera pesada e atuações intensas garantem os sustos. Está na Netflix.

Fechando a lista com chave de ouro, **Terra da Máfia** (nota 8,7/10) traz uma disputa de poder de arrepiar quando duas famílias do crime se chocam numa batalha que ameaça derrubar impérios e arruinar vidas, com Harry Da Souza, um ‘resolvedor de problemas’ que sabe bem onde está a lealdade quando as forças colidem. Drama de crime britânico no melhor estilo. Disponível na Max.

É isso, pessoal! Escolha o seu favorito, prepare o sofá e bom streaming!

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