A Prefeitura de Manaus iniciou, neste sábado (21), a instalação de placas de aviso na Praia da Ponta Negra, na zona Oeste, sobre a proibição do banho no Rio Negro. Também será instalado um cerquite próximo à faixa de transição entre a areia e a água, para reforçar o isolamento e evitar que frequentadores desavisados entrem no rio durante o período de interdição.

A medida foi adotada pela Prefeitura de Manaus após o nível do rio Negro atingir a cota de 15,94 metros na sexta-feira (20), ficando abaixo dos 16 metros estabelecidos como limite de segurança para o banho, conforme os critérios previstos no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado, em 2013, com o Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

Na medição mais recente do Serviço Geológico do Brasil (SGB), realizada às 17h45 deste sábado, o rio marcou 15,90 metros.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Antonio Peixoto, reforçou que a restrição é exclusiva para o banho. A circulação pela faixa de areia e pelo calçadão continua permitida.

“Quando o nível do rio Negro atingir 16 metros ou menos, o acesso ao banho da praia da Ponta Negra é proibido por questões de segurança. Apenas isso está proibido. Está permitido transitar pela faixa de areia e transitar pelo calçadão”, esclareceu.

A interdição segue o Decreto Municipal nº 6.946/2026 e tem como objetivo prevenir acidentes decorrentes das alterações no leito natural do rio durante o período de vazante. Com a redução do nível das águas, podem surgir buracos, desníveis e depressões submersas, que nem sempre são perceptíveis pelos banhistas.

Fiscalização e orientação

Além da sinalização e do cerquite, a prefeitura manterá equipes de fiscalização e orientação na praia, com atuação da Guarda Municipal, da Defesa Civil e dos demais órgãos de segurança que trabalham no complexo turístico.

Peixoto pediu a colaboração dos frequentadores para que respeitem os avisos e não entrem na água enquanto a medida estiver em vigor. “A gente pede a colaboração dos banhistas, diante desta situação provisória. Vocês podem fazer uso da faixa de areia da praia da Ponta Negra, mas não será permitido tomar banho”, destacou.

A interdição tem validade inicial de 60 dias ou até que o rio Negro volte a atingir a cota de 16 metros ou mais, quando a situação poderá ser reavaliada pelos órgãos responsáveis. A última interdição da praia da Ponta Negra motivada pelo nível do rio ocorreu em 2024.

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