O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1, disputado neste sábado (21, data local), e se consolidou na segunda posição do Mundial de pilotos.
Verstappen, que largou na pole position, chegou à frente das McLaren do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, que completaram o pódio.
“Estou muito feliz por ter conquistado a vitória em uma corrida tão maluca”, disse o tetracampeão mundial. “Foi algo realmente surreal e que eu, pessoalmente, nunca tinha visto antes na Fórmula 1”.
Verstappen está terminando a temporada em um nível extraordinário, com quatro vitórias nas últimas seis corridas.
Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto (Audi) terminou na 12ª posição, enquanto Rafael Câmara (Haas) foi o 16º colocado.
O campeão mundial de 2026, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), chegou na quarta posição, seguido pelo francês Pierre Gasly (Alpine), que fechou o Top 5.
O britânico George Russell (Mercedes), que dividiu a primeira fila no grid com Verstappen, foi o nono colocado, depois de bater no muro a duas voltas do fim ao tentar tomar a segunda posição de Antonelli.
Entre os beneficiados pelo acidente de Russell esteve o argentino Franco Colapinto (Alpine), que igualou seu melhor resultado ao terminar em sexto.
A Fórmula 1 retorna na semana que vem com o Grande Prêmio do Catar, no Circuito Internacional de Lusail, a penúltima etapa do campeonato.
— Resultado do Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1:
- 1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h27:51.853
- 2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +0.639
- 3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +1.529
- 4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +2.574
- 5. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +2.927
- 6. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +7.955
- 7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +12.795
- 8. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +12.938
- 9. George Russell (GBR/Mercedes) +13.192
- 10. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +17.554
- 11. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +22.720
- 12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +28.602
- 13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +28.843
- 14. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +36.488
- 15. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +36.588
- 16. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) +47.814
- 17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) +1:08.353
- 18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) +1:11.673
- 19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) +1 volta
Volta mais rápida da corrida: Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.591 na 50ª volta (velocidade média: 221,858 km/h)
Abandonos:
- Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
- Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
- Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
Classificação do Mundial de Fórmula 1:
Campeonato de pilotos:
- Kimi Antonelli (ITA) 402 pts
- Max Verstappen (HOL) 304
- Lewis Hamilton (GBR) 267
- George Russell (GBR) 264
- Lando Norris (GBR) 264
- Charles Leclerc (MON) 250
- Oscar Piastri (AUS) 167
- Isack Hadjar (FRA) 122
- Liam Lawson (NZL) 89
- Pierre Gasly (FRA) 52
- Arvid Lindblad (GBR) 38
- Franco Colapinto (ARG) 35
- Oliver Bearman (GBR) 23
- Gabriel Bortoleto (BRA) 14
- Nico Hülkenberg (ALE) 14
- Carlos Sainz (ESP) 11
- Esteban Ocon (FRA) 7
- Fernando Alonso (ESP) 7
- Alexander Albon (TAI) 5
- Yuki Tsunoda (JAP) 1
- Ryo Hirakawa (JAP) 1
- Lance Stroll (CAN) 0
- Valtteri Bottas (FIN) 0
- Sergio Pérez (MEX) 0
- Rafael Câmara (BRA) 0
Campeonato de construtores:
- Mercedes 666 pts
- Ferrari 517
- Red Bull 440
- McLaren-Mercedes 431
- Racing Bulls-Red Bull 114
- Alpine-Mercedes 87
- Haas-Ferrari 31
- Audi 28
- Williams-Mercedes 16
- Aston Martin-Honda 7
- Cadillac-Ferrari 0
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