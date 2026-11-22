O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao hospital um ano após ter sido preso por tentar violar a tornozeleira eletrônica. A informação é da Jovem Pan.

Segundo a emissora, o período de um ano desde a detenção foi marcado por uma condenação definitiva, internações, prisão domiciliar e pela derrota de Flávio Bolsonaro nas eleições.

A reportagem também informa que Bolsonaro tenta reduzir sua pena no Supremo Tribunal Federal (STF).

Fonte: Jovem Pan

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