O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao hospital um ano após ter sido preso por tentar violar a tornozeleira eletrônica. A informação é da Jovem Pan.
Segundo a emissora, o período de um ano desde a detenção foi marcado por uma condenação definitiva, internações, prisão domiciliar e pela derrota de Flávio Bolsonaro nas eleições.
A reportagem também informa que Bolsonaro tenta reduzir sua pena no Supremo Tribunal Federal (STF).
Fonte: Jovem Pan
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