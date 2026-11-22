Batidas, colisões entre companheiros de equipe e muitas ultrapassagens marcaram o GP de Las Vegas na madrugada deste domingo (22). Max Verstappen confirmou a vitória em um grande prêmio frenético do início ao fim, com um pódio duplo da McLaren com Lando Norris e Oscar Piastri definido na bandeirada depois que George Russell bateu sozinho. Os brasileiros Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, da Haas, chegaram em 12º e 16º lugares.

A corrida no Circuito de Las Vegas Strip ainda marcou mais um fim de semana sem pontos para os brasileiros na temporada. Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara perderam posições na largada; o primeiro chegou a figurar na zona de pontuação, mas perdeu ritmo e saiu do top 10 na 29ª volta. O segundo sobreviveu a uma batida, atingido por Sergio Pérez, da Cadillac, e manteve-se na corrida para chegar em 16º.

A prova foi marcada por incontáveis ultrapassagens no estilo “ioiô”, apelido dado às manobras em que um piloto passa o adversário, mas leva o troco pelas diferenças de velocidade e o gerenciamento de energia elétrica de suas baterias. A dinâmica se repetiu diversas vezes ao longo da corrida, mas Verstappen resistiu aos ataques de Isack Hadjar (colega da Red Bull), George Russell e Kimi Antonelli até o fim.

Além da colisão sofrida por Câmara, teve piloto batendo sozinho: Arvid Lindblad, na volta 19 durante o Safety Car, e Russell, a três voltas da bandeirada. O episódio de maior repercussão, porém, veio na volta 38: Charles Leclerc tentou ultrapassar Lewis Hamilton na curva 7 e atingiu o próprio companheiro, que caiu para décimo mas chegou em sétimo na prova. O monegasco foi punido com 10s, ficando com a décima posição.

Resultado:

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