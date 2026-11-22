A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visitou neste domingo o hospital onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado. Segundo a notícia divulgada pela Jovem Pan, ela afirmou estar “otimista e confiante” em relação ao estado de saúde dele.
Bolsonaro foi diagnosticado com obstrução intestinal aguda. De acordo com a informação divulgada, o ex-presidente está sem previsão de alta hospitalar.
A visita de Michelle ocorre em meio à internação do ex-presidente, que segue sob cuidados médicos por causa do quadro de obstrução intestinal aguda. Não há, até o momento, outras informações sobre o estado de saúde dele além das divulgadas.
Fonte: Jovem Pan
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