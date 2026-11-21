A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) registrou um crescimento de 13,4% no número de consultas ambulatoriais entre janeiro e outubro de 2026. De acordo com o balanço da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), a unidade realizou 60.386 atendimentos nos dez primeiros meses deste ano, contra 53.270 no mesmo período de 2025 — um acréscimo de 7,1 mil consultas na rede pública estadual.
Para o secretário de Estado de Saúde, Luis Alberto Saraiva, os índices refletem a redução no tempo de espera e a ampliação do acesso da população a tratamentos especializados. O diretor-presidente da FHAJ, o médico Ayllon Menezes, atribuiu o desempenho aos investimentos estaduais e ao comprometimento das equipes assistenciais. “Seguimos atuando para fortalecer nossos serviços e avançar na qualidade da assistência para garantir que cada paciente receba o cuidado que merece”, destacou.
Avanço nas especialidades médicas O levantamento aponta alta na demanda e na capacidade de atendimento em áreas estratégicas, impulsionadas pela reorganização dos fluxos e pelo mutirão Opera+, do Governo do Amazonas. A Ortopedia Geral, um dos carros-chefe do hospital, mais que dobrou o volume de atendimentos.
|Especialidade
|Jan–Out 2025
|Jan–Out 2026
|Variação
|Ortopedia Geral
|6.120
|13.012
|+112,6%
|Gastroenterologia
|688
|1.157
|+68,2%
|Cardiologia (risco cirúrgico)
|4.866
|7.423
|+52,5%
|Neurologia
|791
|1.120
|+41,6%
|Cirurgia Geral
|14.595
|16.339
|+11,9%
|Reumatologia
|2.446
|2.648
|+8,3%
Segundo a gerente de Assistência Ambulatorial, Ana Cassia Egas Weil, o mutirão exige alinhamento rigoroso entre as equipes para absorver a demanda da capital e do interior com eficiência.
Atendimento de alta complexidade Referência nacional, a FHAJ oferece consultas ambulatoriais em cerca de 20 especialidades e subespecialidades — incluindo urologia, endocrinologia, pneumologia, nefrologia, cirurgia torácica, plástica reparadora, bucomaxilofacial e subespecialidades ortopédicas (ombro, mão, quadril, joelho e fixação externa).
O impacto da agilidade no atendimento reflete na rotina de pacientes vindos do interior, como o jovem Ian Wilson Ferreira, morador de Anamã. Encaminhado a Manaus após sofrer um acidente de moto, ele passou por uma cirurgia bucomaxilofacial na unidade e recebeu alta ambulatorial após o acompanhamento pós-operatório. “Consegui fazer minha cirurgia e hoje estou aqui para receber minha alta. O atendimento está de parabéns”, relatou.
Sua mãe, Tereza Lopes, destacou a rapidez do procedimento. “Em apenas 40 dias, ele conseguiu realizar a cirurgia e está se recuperando bem. Só tenho a agradecer a toda a equipe da FHAJ e ao Governo do Amazonas pela agilidade”, afirmou.
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