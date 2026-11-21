O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran), está com inscrições abertas para seis cursos presenciais e quatro cursos à distância. Ao todo, são oferecidas 1.180 vagas gratuitas para o mês de dezembro.

Para a modalidade presencial, no turno matutino, são oferecidos quatro cursos: Primeiros Socorros em Condições Adversas (30 vagas), Reciclagem de Condutor Infrator (30 vagas), Mecânica Básica para Veículo de Grande Porte (30 vagas) e Curso de Atualização para Condutores de Ambulância (30 vagas).

De acordo com calendário da Eptran, a turma de Primeiros Socorros em Condições Adversas inicia no dia 30 de novembro. Os cursos de Reciclagem de Condutor Infrator, Mecânica Básica para Veículo de Grande Porte e Curso de Atualização para Condutores de Ambulância iniciam, respectivamente, nos dias 9, 14 e 15 de dezembro.

Já para o turno vespertino, são oferecidos os cursos de Direção Defensiva para Veículo de Grande Porte (30 vagas) e Direção Defensiva Para Motociclista (30 vagas). Ambos se iniciam no dia 14 de dezembro.

As inscrições de todos os cursos presenciais seguem até esgotarem as vagas, e devem ser realizadas na recepção da Escola Pública de Trânsito, localizada no Posto do Detran-AM, no Shopping Manaus Via Norte, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Os interessados devem apresentar comprovante de residência e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para o Curso de Atualização para Condutores de Ambulância é necessário apresentar também o certificado de Curso de Emergência.

Cursos EaD

A Eptran oferece também 250 vagas para cada um dos cursos de Educação à Distância (EaD). São eles: Direção Defensiva, Direção Defensiva para Motociclista, Mecânica Básica e Monitor de Transporte Escolar.

Os cursos e suas inscrições podem ser acessados pelo site eptran.detran.am.gov.br. As inscrições para todos os cursos EaD seguem abertas até o preenchimento das vagas e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma da Eptran.

Os documentos necessários para efetuar as inscrições são CNH e comprovante de residência. Para o curso de Monitor de Transporte Escolar os documentos são identidade ou CNH, certificado de escolaridade (de, no mínimo, Ensino Fundamental 2), certidão negativa emitida pela Polícia Federal, comprovante de residência, e ser maior de 18 anos.

Para mais informações, os usuários podem entrar em contato por meio dos números (92) 98557-2767, 3643-0092 ou 3643-0057, ou pelo suporte via e-mail disponível na própria plataforma de ensino.

FOTO: Divulgação/Detran-AM

Contato para a imprensa: Assessoria de Comunicação Detran Amazonas – Bruno Mazieri (92) 98145-2405