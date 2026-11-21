O setor da construção civil em Manaus registrou avanço expressivo nos indicadores de licenciamento urbanístico em 2026. Entre janeiro e outubro deste ano, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), licenciou mais de 1,3 milhão de metros quadrados para novas obras — um crescimento de 80% na comparação com o mesmo período de 2025, quando foram autorizados aproximadamente 758 mil metros quadrados.

Com esse desempenho, a capital amazonense supera a marca de 7 milhões de metros quadrados licenciados no acumulado de janeiro de 2021 a outubro de 2026, considerando todos os projetos aprovados após análise técnica do município.

Para o diretor-presidente do Implurb, Antonio Peixoto, os indicadores refletem a atração de novos investimentos aliada à organização urbana da gestão do prefeito Renato Junior. “Quando a gente olha para mais de 7 milhões de metros quadrados licenciados em seis anos e para o crescimento de 80% na área licenciada somente neste ano, temos uma dimensão muito clara do que isso representa para a cidade. É atividade econômica, é trabalho, é geração de oportunidades e é também a responsabilidade do poder público de garantir que esse crescimento aconteça dentro das regras e com planejamento”, destacou.

Alvarás expedidos e ordenamento urbano

O aumento da metragem autorizada acompanha o ritmo de emissão de documentos pelo órgão. Nos dez primeiros meses de 2026, o Implurb expediu 644 certidões de alvarás de construção (sendo 60 apenas em outubro), alta de 3% frente ao mesmo intervalo do ano passado. No acumulado desde janeiro de 2021, já são 4.970 alvarás emitidos na capital.

Indicador (Implurb) Jan a Out de 2026 Acumulado (2021 a Out/2026) Área licenciada +1,3 milhão de m² (+80%) +7 milhões de m² Alvarás de construção 644 certidões (+3%) 4.970 certidões

O alvará atesta que o projeto cumpre os parâmetros urbanísticos e a legislação vigente antes do início da obra. Segundo Peixoto, esse filtro técnico assegura o desenvolvimento ordenado da cidade: “Nosso papel é dar segurança para quem investe e, ao mesmo tempo, proteger o interesse coletivo, garantindo que o desenvolvimento urbano aconteça de maneira organizada e dentro da legislação”, afirmou.

Liderança na geração de empregos

A expansão dos projetos também se reflete no mercado de trabalho formal. De acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, a construção civil superou a indústria no saldo de vagas por grupos de atividades econômicas em Manaus.

Até setembro de 2026, o segmento contabilizou 2.147 admissões, garantindo um saldo positivo de 444 novos postos de trabalho e elevando o estoque total do setor na capital para 32.772 trabalhadores com carteira assinada — movimentando toda a cadeia produtiva, desde escritórios de arquitetura e engenharia até o comércio de materiais e serviços especializados.

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