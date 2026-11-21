Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu o Peru, conforme informações divulgadas pela Jovem Pan.

De acordo com o balanço preliminar, não houve vítimas nem danos materiais registrados até o momento.

As autoridades seguem acompanhando a situação no país vizinho. Novas atualizações podem ser divulgadas à medida que os trabalhos de verificação avançarem.

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