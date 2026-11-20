Um homem está em meio aos escombros de um prédio de escritórios que pegou fogo após ser atingido durante ataques russos com mísseis e drones, em meio à ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, em Kiev.REUTERS/Thomas PeterA conferência da ONU sobre os chamados “robôs assassinos” entra na reta final nesta sexta-feira (20), mas os países não entraram em consenso sobre a abertura de negociações para regulamentar esse tipo de armamento, sobretudo devido à oposição da Rússia.Os sistemas de armas autônomas, conhecidos como “robôs assassinos”, selecionam e atacam alvos sem intervenção humana nessas ações.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1Embora as armas autônomas existam há muito tempo, como no caso das minas antipessoais, os avanços da inteligência artificial levaram muitos países e organizações a exigir um marco regulatório internacional.Após mais de uma década de discussões, delegações de 128 países estão reunidas desde segunda-feira (16), em Genebra, para decidir se abrem negociações para regulamentar os sistemas de armas autônomas (SALA, na sigla em inglês).Agora no g1Desde o início, porém, os negociadores enfrentaram a resistência de Moscou, que primeiro se opôs à participação de pessoas externas nas conversas e, depois, exigiu várias mudanças no texto final.Segundo um diplomata que participa das negociações, as posições das delegações se aproximaram nos últimos dias.“Estamos muito perto de um consenso sobre a necessidade de iniciar negociações. Apenas uma delegação ainda se opõe ativamente à abertura das negociações”, afirmou, sem especificar qual.Além de decidir sobre a abertura das negociações, as delegações precisam definir o formato e os prazos.No início de outubro, os Estados Unidos propuseram um processo de cinco anos, mas as ONGs envolvidas no debate exigem um prazo de um ano.Essas organizações, assim como a maioria dos países, defendem um acordo juridicamente vinculante. Outros Estados, como Estados Unidos e Rússia, porém, se opõem.As decisões no âmbito da Convenção sobre Certas Armas Convencionais (CCAC) são tomadas por consenso, o que dificulta a adoção de medidas.Segundo a campanha Stop Killer Robots, coalizão mundial que reúne mais de 300 organizações, essas armas já foram utilizadas e testadas em conflitos, especialmente na Ucrânia.Na abertura da reunião em Genebra, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu às delegações que atuem “para impedir o uso e a proliferação dessas armas impiedosas”.“Exorto-os a iniciar negociações com vistas a um instrumento juridicamente vinculante para regulamentar os sistemas de armas autônomas, que inclua proibições e restrições claras”, pediu.Leia também:Quem são os sete jovens fundadores da Anthropic que estão prestes a se tornarem multibilionáriosAvião comercial 100% elétrico faz primeiro voo tripulado na China; VÍDEO