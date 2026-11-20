Brasil nunca produziu tanta carne bovina, mas brasileiro come cada vez menosCom um salário mínimo, um trabalhador brasileiro consegue comprar hoje cerca de 39 kg de acém, um dos cortes bovinos mais baratos do açougue. Há 19 anos, a mesma renda levava para casa quase 62 kg, segundo levantamento da economista Lygia Pimentel, CEO da consultoria Agrifatto.É uma perda de mais de um terço do poder de compra em relação à carne.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1O pior momento da série foi em 2021, auge da pandemia de Covid-19, quando o salário mínimo comprava apenas 33,8 kg.Nos anos seguintes, o indicador se recuperou e chegou a 45 kg em 2024, mas voltou a cair depois daquele ano. Veja o histórico abaixo.Gráfico mostra o poder de compra de carne bovina no Brasil.g1A perda de poder de compra acontece em meio a um paradoxo. Em 2025, o Brasil produziu um volume recorde de carne bovina, 11,1 milhões de toneladas, e se tornou o maior produtor mundial, ultrapassando os Estados Unidos pela primeira vez em 60 anos. Ainda assim, a quantidade de carne disponível para os brasileiros diminuiu. (veja gráfico abaixo)Duas forças explicam esse movimento: lá fora, a demanda aquecida levou o Brasil a exportar como nunca, mas aqui dentro, a renda das famílias não acompanhou a alta dos preços.Levantamento do Rabobank também mostra a queda no consumo: de 43 kg por habitante ao ano em 2006, recorde histórico, para cerca de 32 kg em 2025.“A gente não vai voltar mais para os patamares de 43 quilos. Inevitavelmente, vamos ser preenchidos por proteínas mais baratas. […] Vemos um esforço muito grande do setor suíno, transferindo cortes de boi que conhecemos bem, como a picanha e o filé, para o suíno, buscando dar mais atratividade no supermercado”, afirma Wagner Yanaguizawa, analista de proteínas do Rabobank.‘Inflação silenciosa’Mesmo com a inflação oficial girando em torno de 4,5%, muitas famílias seguem com o orçamento apertado. Entre dívidas, juros altos e gastos essenciais, sobra menos dinheiro para itens como a carne bovina. É o que a economista Lygia Pimentel, CEO da Agrifatto, chama de “inflação silenciosa”.“Em 2018, um salário mínimo chegou a comprar o equivalente a 2,18 cestas básicas por mês. Entre 2010 e 2019, a média era de 2,10 cestas. De 2022 para cá, ela caiu para cerca de 1,70”, afirma.Comparação entre a inflação do acém e os reajustes do salário mínimo em janeiro de cada ano.Arte/g1O enfraquecimento do poder de compra tem funcionado inclusive como um freio para novas altas da carne no varejo, diz Fernando Henrique Iglesias, analista da Safras & Mercado.“Os consumidores das classes C, D e E não conseguem absorver tantos reajustes. Quando os preços sobem, eles migram para proteínas mais baratas, como frango e carne suína, ou para cortes que pesam menos no orçamento. Para as classes A e B, isso não faz diferença. Elas continuam comendo carne bovina”, diz Iglesias.Para Yanaguizawa, essa mudança tende a se aprofundar. “A carne bovina no Brasil está passando por um processo de virar um item de luxo para algumas classes econômicas, ficando reservada para ocasiões mais especiais”, afirma.Para onde foi a carne brasileira?Dados levantados pela Agrifatto mostram que, enquanto a produção de carne bovina cresceu 7,2% em 2025, as exportações avançaram em um ritmo mais acelerado, com alta de quase 20%. Já a oferta para os brasileiros encolheu 0,5%.O movimento não é inédito. A última vez que isso aconteceu foi em 2019, quando a peste suína africana dizimou parte do rebanho chinês e provocou uma disparada nas compras do país asiático. Desta vez, porém, a demanda vem de um número maior de países, já que grandes exportadores, como EUA, Austrália e Argentina, enfrentam dificuldades para ampliar a oferta.Variação da oferta aos brasileiros e produção interna de carne bovina.g1Esse cenário fez crescer a parcela da produção destinada ao exterior. Historicamente, cerca de 70% da carne que o Brasil produz fica no mercado interno. Em 2025, essa fatia caiu para 61%, segundo levantamento do Rabobank.Nos últimos anos, o Brasil passou a reunir uma combinação rara no mercado global de carne bovina: produção em expansão, preços competitivos e capacidade de fornecer grandes volumes de forma estável.O recorde de produção não é um fenômeno pontual, mas resultado de uma mudança estrutural da pecuária brasileira. Investimentos em genética e tecnologia, como a expansão da inseminação artificial, aumentaram a produtividade dos rebanhos e permitiram que os animais chegassem mais cedo ao abate.“Aconteceu que a gente ampliou a produção enquanto o resto do mundo encolheu. Foi um alinhamento de astros, uma feliz coincidência para o produtor brasileiro”, afirma Pimentel.Com mais carne disponível no Brasil e menos nos países concorrentes, o produto brasileiro ficou ainda mais barato em comparação ao de outros exportadores. Normalmente, a carne brasileira custa cerca de 14% menos do que a média dos principais exportadores mundiais. Nos últimos dois anos, essa diferença chegou a 25%, segundo a Agrifatto.“O Brasil estava muito competitivo e o mundo falou: vou buscar no Brasil. Batemos recorde de parceiros internacionais porque conseguimos oferecer um volume grande, estável e a um preço muito competitivo”, diz a economista.Segundo o Ministério da Agricultura, o volume embarcado cresceu 20,4% em 2025 na comparação com 2024. Além de ampliar as vendas para mercados já consolidados, como China (+24,6%) e União Europeia (+57%), o Brasil ganhou espaço em países como Vietnã (+129%) e México (+157%), para onde os embarques mais que dobraram em volume. Para a Indonésia, o crescimento foi ainda maior: +276%.Principais destinos da carne brasileira, em volume.Arte/g1Exportar é melhor negócio?A tendência é que o Brasil permaneça na liderança global nos próximos anos e que frigoríficos e produtores direcionem cada vez mais esforços para o mercado externo. Na comparação com outros grandes produtores, o país reúne hoje as melhores condições para ampliar a produção em larga escala e atender ao crescimento da demanda mundial.“Os frigoríficos, em termos de estratégia, não vão pensar duas vezes em tirar carne do mercado local para mandar para fora, porque a rentabilidade do mercado externo é muito maior”, afirma Yanaguizawa.Ele conta que a tonelada de carne vendida no Brasil gira em torno de R$ 30 mil, enquanto a mesma quantidade exportada atinge R$ 37 mil, uma rentabilidade entre 22% e 23% superior.Mas a ideia de que exportar é “o melhor negócio” não é consenso. Para Pimentel, a decisão entre vender no mercado interno ou exportar está longe de ser simples.“Essa conversa de que ‘é melhor exportar do que vender aqui dentro’ não é necessariamente verdade. Seria muito mais fácil para as indústrias venderem 100% no mercado doméstico, porque o mercado interno é muito mais estável.”Segundo a economista, exportar remunera mais, mas também carrega riscos que fogem ao controle das empresas.“O mercado externo é temperamental e volátil. Quando um governo decide suspender as compras por motivos políticos ou sanitários, o exportador fica com ‘o mico na mão’. Às vezes, a notícia de um bloqueio chega quando você já tem centenas de contêineres na água, navegando há 45 ou 60 dias pelo oceano, sem saber o que fazer com aquela carga.”Pimentel cita restrições impostas recentemente por mercados importantes como exemplos de situações que podem afetar exportadores de uma hora para outra. Neste ano, a China passou a limitar as compras por meio de cotas de importação, e a União Europeia suspendeu a entrada de carne bovina brasileira de forma repentina, por uma divergência sanitária.Ela ressalta ainda que exportar exige uma estrutura complexa e investimentos contínuos. Para acessar determinados mercados, os frigoríficos precisam adequar instalações às exigências sanitárias de cada país, manter equipes especializadas e desenvolver uma rede logística capaz de atender clientes ao redor do mundo.Ainda assim, a tendência aponta para fora. A produção deve recuar em 2026, mas vai continuar acima do observado nos últimos anos: depois de décadas produzindo entre 7 milhões e 8 milhões de toneladas por ano, o Brasil passou a operar em um novo patamar de cerca de 10 milhões de toneladas.Exportações e oferta interna também devem diminuir neste ano. Para Pimentel, porém, o principal recado de 2025 é que, mesmo em fases de produção menor, uma parcela maior da carne brasileira tende a ir para o exterior nos próximos anos.Imagem de carne bovina.Gabriel Zachl/pexels