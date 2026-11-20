O PSD voltou a pedir a realização do segundo turno no Rio de Janeiro. O partido recorreu da decisão do ministro Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que havia rejeitado o pedido de liminar do diretório nacional da sigla.

A decisão de Zanin foi tomada na última quinta-feira (12). Na ocasião, o ministro negou a liminar que pretendia garantir a realização do segundo turno entre Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD).

Com o recurso, o PSD insiste na disputa entre os dois candidatos. O partido busca reverter a negativa do ministro no STF.

Fonte: Jovem Pan

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