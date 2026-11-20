O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou seis relatórios que tratavam de ministros da Corte e encaminhou outros quatro documentos à Procuradoria-Geral da República (PGR).
Segundo a informação divulgada, foram enviados à Procuradoria os documentos referentes aos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e André Mendonça.
Os demais magistrados citados nos relatórios foram mencionados apenas por terceiros em conversas, motivo pelo qual os documentos foram arquivados.
👁 5 visualizacoes
- STF inaugura escultura Oxê de Xangô em cerimônia conduzida por Edson Fachin (75 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 14 de novembro de 2026 (37 visualizacoes)
- Miami Heat homenageia GTA VI com uniformes e quadra decorada (32 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 18 de novembro de 2026 (31 visualizacoes)
- Jovem morre após bater moto em carreta na Avenida Autaz Mirim (31 visualizacoes)