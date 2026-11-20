O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou seis relatórios que tratavam de ministros da Corte e encaminhou outros quatro documentos à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo a informação divulgada, foram enviados à Procuradoria os documentos referentes aos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e André Mendonça.

Os demais magistrados citados nos relatórios foram mencionados apenas por terceiros em conversas, motivo pelo qual os documentos foram arquivados.

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