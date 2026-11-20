Os espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas funcionarão em horários especiais durante o feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, nesta sexta-feira (20). Enquanto alguns museus e palácios estarão fechados, pontos turísticos como o Teatro Amazonas, parques e galerias estarão abertos ao público.

O que abre na sexta-feira (20/11)

Teatro Amazonas: Aberto para visitação turística das 9h às 13h (no sábado, 21/11, funciona das 9h às 16h30).

Aberto para visitação turística das 9h às 13h (no sábado, 21/11, funciona das 9h às 16h30). Galeria do Largo e Casa das Artes: Funcionam em horário normal, das 15h às 20h.

Funcionam em horário normal, das 15h às 20h. Parques Senador Jefferson Péres e Rio Negro: Funcionamento regular, das 17h às 22h.

Funcionamento regular, das 17h às 22h. Casa da Economia Criativa: Fechada para atividades administrativas, mas mantém aberta ao público a exposição da 2ª Virada Amazônica, das 9h às 15h.

O que fecha no feriado

Museus e Palácios: O Palacete Provincial, o Palácio da Justiça, o Palácio Rio Negro e o Centro Cultural dos Povos da Amazônia não abrem na sexta-feira, retomando a programação normal no sábado (21/11).

O Palacete Provincial, o Palácio da Justiça, o Palácio Rio Negro e o Centro Cultural dos Povos da Amazônia não abrem na sexta-feira, retomando a programação normal no sábado (21/11). Museu do Seringal Vila Paraíso: Fechado nesta sexta-feira, reabre no sábado (21/11), das 9h às 15h, e no domingo (22), das 9h às 13h.

Fechado nesta sexta-feira, reabre no sábado (21/11), das 9h às 15h, e no domingo (22), das 9h às 13h. Biblioteca Pública do Amazonas: Não terá atendimento no feriado e retoma as atividades apenas na segunda-feira (23), das 8h às 14h.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa orienta os visitantes a conferirem os horários específicos de cada equipamento antes de se deslocarem para os passeios durante o fim de semana prolongado.

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