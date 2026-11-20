E aí, cinéfilo de plantão! Sexta-feira chegou e o sofá já está te chamando, né? O ranking de hoje está daquele jeito: tem retorno a Panem, épico grego, romance natalino bomba, série sobre bilionários doidões e até uma polêmica que vai render assunto no grupo da família. Separamos os 7 títulos que estão bombando nos serviços de streaming — Netflix, Prime Video, Disney+ e Max — com notas, sinopses e aquele empurrãozinho para você decidir o que maratonar. Pega a pipoca e vem comigo!

Começando pelo hype da semana: **Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita** (nota 7.3/10) chega revisitando Panem 24 anos antes dos eventos que todo mundo conhece, começando justamente na manhã da colheita dos 50º Jogos Vorazes, o famoso Segundo Massacre Quaternário. Para quem é fã da franquia, é aquela chance de entender as origens do universo e ver como o circo já estava armado muito antes de Katniss. Vale assistir pela nostalgia e pelas novas camadas que a história ganha.

Já **A Odisseia** (nota 8.0/10) é o épico para quem gosta de grandiosidade: acompanha o rei grego Odisseu na jornada de 20 anos de volta a Ítaca depois da Guerra de Troia, encarando monstros, deuses e todo tipo de perrengue mitológico, enquanto Penélope segura as pontas no reino. É o tipo de produção que pede tela grande e som alto — e a nota mais alta do ranking mostra que a crítica e o público estão embarcando nessa viagem.

Se o clima é de fim de ano, **Protegendo Estrelas** (nota 7.5/10) entrega exatamente o que promete: uma guarda-costas pragmática tendo que proteger um ator de Hollywood durante as festas, só que o clima esquenta, segredos vêm à tona e o Natal vira uma bagunça deliciosa. Perfeito para quem quer romance com tensão e aquele quentinho natalino sem abrir mão do drama.

Agora, o assunto que ninguém consegue ignorar: **Vingadores: Doutor Destino** (nota 0.0/10) está causando o maior burburinho. A premissa é gigante — heróis de três universos diferentes em rota de colisão mortal diante de uma ameaça existencial sem precedentes —, mas a nota zerada já diz tudo: a recepção está sendo, digamos, polarizada. Vale assistir para formar sua própria opinião e entrar na conversa, porque esse vai dar pano pra manga por semanas.

Nas séries, **Os Altruístas** (nota 7.1/10) é aquele drama que prende: jovens idealistas que de repente viram bilionários, tentam fazer o bem e só despertam o pior um no outro, numa história de amor tóxico inspirada em uma fraude real. Se você gosta de personagens complexos e de questionar até onde vai a tal da boa intenção, essa é a pedida.

Para os fãs de fantasia, **O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder** (nota 7.2/10) segue firme no ranking. A trama começa em uma época de relativa paz e acompanha personagens que enfrentam o ressurgimento do mal na Terra-média, passando pelas Montanhas de Névoa, Lindon, Númenor e os confins do mapa. É produção grandiosa, visual de encher os olhos e aquele legado que fica muito além das partidas.

Fechando a lista, **A Lei dos Monstros** (nota 6.8/10) traz um caso de assassino de meninos que ressurge 25 anos depois como um problema jurídico e social não solucionado, forçando duas antigas amigas a encarar as escolhas que acabaram com a amizade e moldaram suas vidas. É série de investigação com peso dramático, ideal para quem gosta de true crime com camadas pessoais. Agora é só escolher o seu e bom streaming!

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