E aí, cinéfilo de plantão! O feriado de 19 de novembro chegou e, se você é como a gente, já está de olho naquele sofá com o controle na mão. A boa notícia é que os catálogos de Netflix, Prime Video, Disney+ e Max estão recheados de novidades quentes — e a gente separou os sete títulos que estão dominando as listas de mais assistidos hoje. Tem épico grego, distopia, comédia natalina, documentário esportivo, fantasia épica e suspense de arrepiar. Prepara a pipoca e vem conferir o que vale a pena maratonar!

Começando pelo topo da lista, **A Odisseia** (nota 8.0/10) é o grande destaque do dia e não é por menos: o filme acompanha o rei grego Odisseu naquela que talvez seja a jornada mais épica já contada, os 20 anos de perrengues para voltar a Ítaca depois da Guerra de Troia. Monstros, deuses e uma Penélope que segura o reino com unhas e dentes — é aventura de tirar o fôlego, daquelas para assistir com o volume no máximo. Disponível nos principais serviços de streaming, é o tipo de produção que faz jus ao hype.

Já os fãs de distopia têm motivo de sobra para comemorar com **Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita** (7.5/10). O filme revisita Panem 24 anos antes dos eventos que todo mundo conhece, começando justamente na manhã da colheita dos 50º Jogos Vorazes — o temido Segundo Massacre Quaternário. É a chance de entender as origens de tudo aquilo que amamos na franquia, com aquela tensão característica que faz a gente roer as unhas. Vale demais a maratona para os fãs de carteirinha!

Quer algo mais leve? **Protegendo Estrelas** (7.2/10) entrega exatamente o que promete: uma guarda-costas pragmática que precisa proteger um ator de Hollywood durante as festas de fim de ano, só que o clima esquenta, os segredos vêm à tona e o Natal vira uma bagunça deliciosa. É a comédia romântica natalina perfeita para desligar o cérebro e se divertir, com aquele quentinho no coração que só filme de Natal tem.

Para os apaixonados por esporte e por boas histórias de vida, **Madden: O Homem e o Jogo** (7.8/10) é parada obrigatória. Inspirado na vida de John Madden, o filme narra a jornada incrível dele ao lado do melhor amigo Al Davis, desde a parceria campeã do Super Bowl com o Raiders até se tornar a voz mais reconhecível do futebol americano e construir a franquia mundial de videogame Madden NFL. É uma celebração de uma mente brilhante e do amor contagiante pelo esporte — mesmo quem não é fã de futebol americano vai se emocionar.

Na ala das séries, **O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder** (7.2/10) segue firme entre as mais assistidas. A trama começa em uma época de relativa paz na Terra-média e acompanha um grupo de personagens enfrentando o ressurgimento do mal, passando pelas profundezas das Montanhas de Névoa, pelas florestas de Lindon e pelo belíssimo reino de Númenor. É fantasia de altíssimo nível, com visual deslumbrante e aquela grandiosidade que só a Terra-média tem. Imperdível para os fãs de Tolkien!

Se o seu negócio é suspense jurídico, **A Lei dos Monstros** (7.9/10) é a pedida certa. Quando o caso de um assassino de meninos ressurge depois de 25 anos como um problema jurídico e social não solucionado, duas antigas amigas são forçadas a confrontar as escolhas que levaram ao fim da amizade e moldaram suas vidas. É tenso, instigante e daqueles que fazem a gente maratonar até de madrugada — prepare-se para o frio na barriga.

E fechando a lista com clima de Halloween fora de época, **O Corpo** (7.9/10) promete arrepios. Na noite de Halloween, as garotas de um grupo de dança são tomadas por desejos profanos, visões fantasmagóricas e culpa católica depois que um ritual de iniciação dá errado. É terror com identidade própria, misturando suspense e drama de forma viciante. Se você curte uma boa história de arrepiar, essa é a série certa para o seu fim de noite. Todos os títulos estão disponíveis em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max — então não tem desculpa: escolha o seu favorito e bom streaming!

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