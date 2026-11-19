A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o senador Flávio Bolsonaro por calúnia contra o presidente Lula. A informação foi divulgada pela Jovem Pan.
Segundo a notícia, a denúncia tem relação com uma publicação do senador sobre a prisão de Maduro. Na postagem, Flávio Bolsonaro afirmou que o chefe do Executivo seria ‘delatado’.
O caso segue em tramitação, e não há, nos trechos divulgados, informações sobre prazos, manifestação da defesa ou próximos passos do processo.
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