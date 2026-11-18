Após enfrentar semanas sob uma densa nuvem de fumaça provocada pelas queimadas na região, Manaus voltou a registrar boa qualidade do ar pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira (18). A melhora ocorre depois de um período crítico em que os índices de poluição oscilaram constantemente entre os níveis moderado, ruim e muito ruim, conforme o monitoramento do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

De acordo com a plataforma, todas as estações instaladas na capital marcaram concentrações dentro da faixa considerada “boa” — que vai de 0 a 25 microgramas de material particulado fino por metro cúbico de ar ($mu g/m^3$). Conhecido como MP2,5, esse poluente é composto por partículas microscópicas geradas pela queima de biomassa que penetram profundamente no sistema respiratório. O sistema da UEA classifica o ar em cinco categorias: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima.

Focos de calor e cidades mais afetadas

A fumaça que encobriu a capital nos últimos meses é reflexo direto do avanço do fogo no interior do estado e em regiões vizinhas. De acordo com dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Amazonas acumula milhares de focos de calor ao longo da temporada de estiagem, concentrados principalmente na região sul do estado e na Região Metropolitana de Manaus.

Entre os municípios amazonenses com maior incidência de queimadas, destacam-se Lábrea, Apuí, Boca do Acre, Manicoré e Novo Aripuanã — cidades localizadas no chamado “arco do desmatamento” —, além de Autazes e Careiro da Várzea, cuja proximidade geográfica impulsiona o deslocamento direto das plumas de fumaça para a capital conforme a direção dos ventos.

Combate ao fogo e multas aplicadas

Para conter o avanço das chamas e responsabilizar os infratores, os órgãos ambientais e de segurança mantêm forças-tarefas integradas no estado. O Governo do Amazonas, por meio da Operação Aceiro e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), atua no combate direto aos incêndios florestais e na brigada preventiva em áreas críticas.

Na frente de fiscalização, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) intensificaram o monitoramento via satélite e as incursões em campo. Ao longo das operações deste ano, as autuações por queimadas ilegais e desmatamento já somam dezenas de milhões de reais em multas aplicadas, além do embargo de milhares de hectares de áreas rurais onde o uso do fogo ocorreu sem autorização.

Impactos na saúde pública

O período crítico de poluição atmosférica gerou reflexos diretos na rede de saúde da capital. Segundo balanço da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Manaus contabilizou 1.017 atendimentos médicos relacionados à exposição à fumaça apenas durante o mês de outubro.

O pico da crise foi registrado em 17 de outubro, data com o maior volume diário de pacientes atendidos. Naquele mesmo dia, a plataforma internacional IQAir apontou que Manaus atingiu 441 pontos no Índice de Qualidade do Ar (AQI), liderando o ranking global de poluição entre as grandes cidades monitoradas — superando metrópoles como Singapura (226 pontos), Mumbai (174), Calcutá (163) e Délhi (163).

Especialistas reforçam que, mesmo com a melhora temporária impulsionada pelas chuvas e mudança nos ventos, a exposição prolongada à fumaça agrava quadros respiratórios e cardiovasculares, exigindo atenção redobrada com crianças, idosos e pacientes crônicos. Os principais sintomas de alerta incluem tosse seca, falta de ar, dor de cabeça, cansaço excessivo e irritação nos olhos, nariz e garganta.

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