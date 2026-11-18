As pessoas pretas e pardas são maioria entre os trabalhadores desocupados e subutilizados do país, recebem menos por hora trabalhada, estão mais expostas à pobreza e continuam sendo as principais vítimas da violência letal no Brasil. É o que mostra a terceira edição do estudo “Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil”, divulgada nesta quarta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Com base principalmente na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2025, mas também no Censo Demográfico 2022 e em fontes externas, como o Ministério da Saúde, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Inep, o levantamento analisa eixos como mercado de trabalho e renda, educação, participação e gestão, violência e moradia.Um padrão se repete em quase todos eles: a desvantagem de pretos e pardos se mantém mesmo quando a comparação é feita entre pessoas com o mesmo nível de instrução, do mesmo sexo, da mesma região ou da mesma faixa de renda.Agora no g1Mais desocupados, menos rendaEm 2025, os pardos representavam 44,1% da força de trabalho, mas eram 51,1% dos desocupados e 53,4% dos subutilizados. Entre os pretos, as proporções eram de 11,6% da força de trabalho, 14,7% dos desocupados e 14,1% dos subutilizados. Já os brancos, que somavam 43,2% da força de trabalho, eram 32,9% dos desocupados.Segundo o IBGE, a taxa de desocupação e a de subutilização são maiores para trabalhadores pretos e pardos em qualquer nível de instrução.🔎 Segundo o IBGE, desocupado é a pessoa que não estava trabalhando, mas procurou trabalho nos últimos 30 dias, estando, portanto, disponível e em condições para trabalhar.🔎 A taxa de subutilização da força de trabalho, medida pelo IBGE, engloba os desocupados, a força de trabalho potencial e os subocupados por insuficiência de horas (têm jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, mas gostariam de trabalhar mais horas e estão disponíveis para isso).A diferença também aparece no bolso. O rendimento médio por hora dos homens brancos ocupados foi de R$ 29,20, contra R$ 17,20 dos homens pretos ou pardos, R$ 24,70 das mulheres brancas e R$ 15,70 das mulheres pretas ou pardas.A maior diferença está entre quem tem ensino superior completo: o homem branco recebia R$ 54,60 por hora, enquanto a mulher preta ou parda com a mesma formação ganhava R$ 28,80 — praticamente a metade.Rendimento médio por hora, segundo cor/raça e sexoArte/g1Nos cargos gerenciais, 67,4% dos ocupantes eram brancos. Quanto maior a renda, menor a presença de pretos e pardos: entre os gerentes da faixa dos 20% mais bem remunerados, apenas 19,6% eram pretos ou pardos, contra 78,3% de brancos.No setor privado, homens brancos ocupavam 42% dos postos de dirigentes, diretores e gerentes, o dobro do seu peso entre a população de 25 anos ou mais (20,7%). As mulheres pretas eram só 1,7% desses cargos, embora representassem 5,3% dessa população.Pela linha de pobreza do Banco Mundial, de US$ 8,30 por dia (cerca de R$ 773 mensais por pessoa), estavam abaixo do patamar mínimo 29,2% dos pretos e 32% dos pardos, quase o dobro da proporção entre brancos (16,1%).Na linha de extrema pobreza, de US$ 3 diários (cerca de R$ 279 por mês), estavam 5,3% dos pretos e 6% dos pardos, contra 2,9% dos brancos.IBGE: Pessoas com rendimento mensal domiciliar per capita abaixo das linhas de pobreza, por cor ou raçaArte/g1ViolênciaO Brasil registrou 42,6 mil homicídios em 2024, com taxa de 20,1 mortes por 100 mil habitantes, a menor desde 2012, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. A queda, porém, não alterou a desigualdade racial no indicador.A taxa de homicídio de pardos foi de 29,5 por 100 mil, quase o triplo da de brancos (10,0). Entre pretos, foi de 17,7. A distância entre pardos e brancos passou de 2,4 vezes em 2012 para 2,9 vezes em 2024.Homens pretos ou pardos foram 71,3% das vítimas de homicídio, cerca de quatro vezes a parcela de homens brancos (18,4%). Entre os jovens de 15 a 29 anos, a taxa de homicídio de homens pretos ou pardos chegou a 105,5 por 100 mil habitantes, 3,2 vezes a dos brancos da mesma idade (33,2).O estudo também compilou os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a PeNSE, que investigou a violência entre estudantes. No ambiente digital, o fator que mais pesa é o sexo: 16,8% das meninas pretas ou pardas e 12,4% das brancas relataram cyberbullying (intimidação sistemática feita em redes sociais, aplicativos, jogos online ou outro ambiente digital).Na escola, pesa mais a cor ou raça: relataram ofensas, ameaças ou humilhações repetidas 31,4% das meninas e 28,1% dos meninos pretos ou pardos, contra 24,8% das meninas e 23,3% dos meninos brancos.