O Relatório Mercado de Trabalho 2027, da Gupy, revela um cenário complexo em que salários, benefícios e tecnologia influenciam a conexão entre empresas e candidatos no país.Andrea Piacquadio/PexelsEmpresas relatam dificuldades para preencher vagas. Trabalhadores reclamam que está difícil encontrar boas vagas. À primeira vista, as duas afirmações parecem incompatíveis. Mas um novo estudo mostra que elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.O Relatório Mercado de Trabalho 2027, da Gupy, conclui que a falta de mão de obra já não explica sozinha os desafios de contratação no país.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1Salário, benefícios, formato de trabalho, oportunidades de crescimento, qualificação e até o avanço da inteligência artificial ajudam a entender por que empresas e candidatos continuam encontrando dificuldades para se conectar.Elaborado a partir de milhões de registros de recrutamento, admissões e aprendizagem corporativa, o levantamento traça um retrato de um mercado de trabalho que continua aquecido, mas que se tornou mais complexo e desigual entre setores, profissões e regiões do país.Por que os jovens pedem mais demissão? Veja como pensa cada geraçãoContratações aceleraramUm dos primeiros dados que chamam atenção é a redução do tempo necessário para preencher uma vaga.O estudo mostra que o tempo médio para preencher uma vaga caiu de 37,2 dias para 23,3 dias entre janeiro de 2024 e junho de 2026. As empresas levam hoje cerca de duas semanas menos para contratar do que levavam há dois anos.Se faltassem profissionais de forma generalizada, seria esperado que o prazo para contratar aumentasse. O que os dados mostram, porém, é um cenário mais heterogêneo.Tempo médio para preencher uma vaga caiu de 37,2 dias para 23,3 dias entre janeiro de 2024 e junho de 2026GupySegundo o relatório, a dificuldade para preencher vagas pode estar ligada a diferentes fatores:💰 Salários considerados pouco competitivos;🎁 Benefícios que não atendem às expectativas dos profissionais;🎯 Exigências muito específicas para determinadas funções;🚗 Distância entre residência e local de trabalho;🏢 Modelos presenciais em setores mais disputados;📈 Falta de perspectiva de crescimento profissional.De acordo com a Gupy, em um mercado mais aquecido, os trabalhadores passaram a comparar mais as oportunidades antes de aceitar uma proposta.Os benefícios também ganharam peso. Plano de saúde, vale-refeição, bônus, horários flexíveis e outras vantagens passaram a influenciar mais as decisões dos profissionais, especialmente após as mudanças observadas no mercado de trabalho nos últimos anos.O maior desafio começa depois da contrataçãoSe preencher vagas continua sendo uma preocupação para muitas empresas, manter profissionais nos cargos se tornou uma tarefa igualmente importante.O estudo mostra que 5,3% dos trabalhadores deixam a empresa em até 30 dias após a contratação. Em até três meses, esse percentual sobe para 14,1%. Em seis meses, chega a 21,4%.Antes de completar um ano, 32,4% dos contratados já saíram da organização.É justamente nesse ponto que entram fatores como desenvolvimento profissional e perspectiva de crescimento.Em um mercado mais dinâmico, muitos trabalhadores não avaliam apenas o salário inicial oferecido, mas também as oportunidades de aprendizado, promoção e construção de carreira ao longo do tempo, explica a Gupy.Os números mostram ainda outro gargalo.Apesar da aceleração no recrutamento, a etapa de admissão continua demorando. O tempo médio para concluir esse processo é de 38,5 dias, e 84,5% das admissões levam mais de sete dias para serem finalizadas.O trabalho presencial voltou a ganhar espaçoAs mudanças nas expectativas dos trabalhadores aparecem também nos modelos de trabalho.Segundo o estudo, as contratações totalmente remotas representam atualmente 3,4% das admissões analisadas. O percentual é menor do que o observado nos anos posteriores à pandemia e reflete o retorno gradual de muitas empresas aos formatos presenciais.🔍 A mudança ajuda a entender por que localização e deslocamento aparecem entre os fatores apontados pelo relatório.Para muitos trabalhadores, a distância entre casa e trabalho passou a ter um peso maior na decisão de aceitar ou não uma vaga. Em grandes centros urbanos, horas gastas diariamente no trânsito podem tornar uma proposta menos atrativa, mesmo quando o salário é competitivo.Ao mesmo tempo, vagas presenciais tendem a enfrentar mais resistência em setores onde os profissionais se acostumaram à flexibilidade do home office.A realidade, porém, varia bastante entre os segmentos da economia. Enquanto empresas de tecnologia costumam manter maior flexibilidade, atividades como construção civil, logística, varejo e indústria continuam dependentes da presença física dos trabalhadores.Mercado de trabalho desigualOs dados regionais reforçam a ideia de que a realidade muda bastante de um lugar para outro.O Norte foi a região que apresentou o maior crescimento nas contratações analisadas pelo estudo, com alta de 11,8%. Já o Sul registrou retração de 7,3%. O Sudeste segue concentrando a maior parte das admissões, com 57,6% do total.Como as contratações evoluíram em um anoGupyAs diferenças aparecem também quando o recorte é feito por atividade econômica.A agropecuária liderou o crescimento das contratações, com avanço de 24%. A construção civil registrou alta de 7,5%. Já o comércio apresentou retração de 7,4%. Indústria e serviços tiveram comportamento mais estável.Esses números mostram que os desafios enfrentados por uma empresa do agronegócio podem ser muito diferentes daqueles encontrados por uma rede varejista ou uma companhia de tecnologia.A inteligência artificial já está mudando o perfil das vagasUma das transformações mais relevantes apontadas pelo levantamento envolve o avanço da inteligência artificial.As vagas que mencionam IA cresceram 110,7% em apenas um ano, passando de cerca de 7 mil para quase 15 mil oportunidades.Mais da metade dessas vagas está fora do setor de tecnologia.Segundo o estudo, 59,5% das oportunidades que citam inteligência artificial aparecem em áreas como marketing, recursos humanos, administração e comercial.As transformações tecnológicas aparecem também nas competências mais procuradas pelas empresas.O estudo identificou crescimento da demanda por habilidades ligadas à liderança, aprendizagem contínua, resiliência e capacidade de adaptação.A explicação é simples: ferramentas, processos e formas de trabalhar estão mudando mais rápido do que antes. Nesse cenário, empresas passaram a valorizar profissionais capazes de aprender continuamente e de acompanhar essas transformações.O levantamento mostra ainda que posições de liderança seguem entre as mais difíceis de preencher, exigindo mais tempo para contratação do que outros tipos de vaga.Perfil dos profissionaisO relatório também identificou mudanças no perfil etário das contratações.Profissionais com mais de 50 anos passaram a representar 4,65% das admissões analisadas pelo levantamento. Ao mesmo tempo, a participação dos trabalhadores com mais de 60 anos dobrou ao longo da série histórica observada.O movimento acompanha o envelhecimento da população brasileira e sugere que trabalhadores mais experientes devem ocupar uma parcela cada vez maior do mercado de trabalho nos próximos anos.