Emissoras de televisão e rádio nos Estados Unidos tiveram a programação interrompida nesta quarta-feira por um alerta de emergência. A informação é da Jovem Pan.
Segundo a emissora, o comunicado fazia parte de um exercício de rotina e não exigia nenhuma ação por parte da população.
A interrupção atingiu a programação normal das emissoras, mas tratou-se de um procedimento previsto, sem caráter de emergência real.
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