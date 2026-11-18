A conferência EmTech Brasil, promovida pela MIT Technology Review, reuniu em São Paulo os responsáveis por desenvolver, implementar e tomar as decisões estratégicas sobre o uso da inteligência artificial.
O evento colocou os avanços da inteligência artificial no centro dos debates, reunindo profissionais envolvidos diretamente com a ferramenta.
A conferência foi realizada na capital paulista e contou com a participação de quem atua no desenvolvimento e na implementação da tecnologia, além de responsáveis pelas decisões estratégicas sobre seu uso.
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