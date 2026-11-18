O Senado retoma nesta quarta-feira a votação do pacote de ajuste fiscal. Os parlamentares precisam deliberar sobre quatro destaques antes de encaminhar a proposta à Câmara dos Deputados.
Segundo a fonte da notícia, o pacote pode gerar uma economia de até R$ 60 bilhões em 2027.
A votação dos destaques é a etapa necessária para que o texto siga para análise dos deputados federais.
Fonte: Jovem Pan
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