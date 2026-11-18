Após 13 anos de espera, o novo título da Rockstar finalmente foi lançado, mobilizando milhões de fãs em todo o mundo. O lançamento mundial de GTA VI é apontado como um dos maiores da história dos games.

A chegada do jogo tem alterado a rotina de empresas, segundo a fonte. O lançamento é marcado por férias, folgas e até ameaças de demissão, conforme o título original da notícia.

A mobilização em torno do título da Rockstar envolve milhões de fãs, o que reforça a dimensão do lançamento no cenário dos games.

Fonte: Jovem Pan

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