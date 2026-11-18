Laerte Maciel dos Santos Lopes, conhecido como “Catatau”, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (17), na Rua Arca da Aliança, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. O crime ocorreu por volta das 20h50. As informações são do site CM7.

De acordo com o site, a vítima chegava em casa em uma motocicleta, quando passou a ser perseguida por dois suspeitos que estavam em outra moto. No momento em que tentava entrar na residência, Laerte foi surpreendido pelos criminosos, que efetuaram vários disparos de arma de fogo.

Os tiros atingiram principalmente a região do peito e da cabeça da vítima. Moradores relataram ter ouvido pelo menos sete disparos durante a ação criminosa.

Policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam à ocorrência e realizaram os primeiros procedimentos. A equipe de perícia técnico-científica também esteve no local e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. Não há informações sobre a motivação e a autoria do crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).