Acusada de não ter se empenhado o suficiente na campanha presidencial de seu enteado, a senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) voltou a ser alvo de ataques de aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas redes sociais depois de anunciar que tiraria 10 dias de descanso e deixaria Jair Bolsonaro aos cuidados da filha.

O ex-presidente está preso e cumpre a pena por tentativa de golpe de Estado em regime domiciliar.

Desde a campanha eleitoral, a ex-primeira-dama vinha recebendo críticas de aliados do senador por não por não participar de agendas conjuntas, o que acabou frustrando o plano de Flávio Bolsonaro de explorar a imagem da madrasta para atrair os votos de certos segmentos, particularmente entre as mulheres evangélicas.

Alvo de boatos

Mesmo após a derrota de Flávio Bolsonaro, os ataques à senadora eleita não cessaram e se intensificaram agora com a decisão dela de tirar um período de descanso, o que também gerou uma onda de boatos.

— Há quem tenha interesse em saber da minha vida privada, mas, como não encontra informações publicadas por mim, começa a conspirar.

“Pode viajar, amor!”

Diante dos mexericos colocado em cheque sua fidelidade ao imbroxável Jair, a ex-primeira dama adianta que teve o aval e o incentivo do seu marido e de suas filhas.

— Aceitei descansar por alguns dias para me preparar para o ano desafiador que virá pela frente –, disse a senadora eleita.

*

Micheque tem duas filhas: Letícia Marianna Firmo da Silva, a mais velha, fruto de um relacionamento anterior com Marcos Santos da Silva; e Laura Bolsonaro, fruto do casamento com o ex-presidente Jair.

Futriqueiro

O jornalista Allan dos Santos, aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL) e que, assim como ele, fugiu para os Estados Unidos, voltou a criticar a ex-primeira-dama.

— Não sei se Bolsonaro tem saúde para ficar oito anos preso. Se infelizmente alguma coisa acontecer, é óbvio que ela vai dizer que o marido morreu e a vida continua. Alguma dúvida de que a resposta vai ser essa? –, cutucou o futriqueiro.

TCE banca jogos

O governo do Amazonas firmou patrocínio no valor de R$ 514 mil para apoiar a participação de servidores do tribunal de contas do estado em evento esportivo da categoria.

*

A quantia bancou a participação dos servidores em modalidades como natação, pebolim e sinuca, em competição realizada no Rio Grande do Sul.

Amazonas é ouro

A Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil e do Mercosul (OTC) foi realizada em Porto Alegre (RS), entre 1º e 8 de novembro deste ano.

A delegação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) terminou a competição em 1º lugar, com 28 medalhas de ouro.

Dinheiro não é problema

A inscrição de cada atleta na competição custou R$ 3 mil, já incluídas sete diárias de hospedagem em hotel em Porto Alegre. Conforme proposta, somente as inscrições dos 120 atletas consumiriam R$ 360 mil, portanto, cerca de 70% do valor do patrocínio.

A pedido de Braga

A pedido do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator, o plenário do Senado Federal adiou para esta quarta-feira (18/11) a análise dos quatro destaques para alterar o projeto de lei complementar (PLP) que traz propostas de ajuste fiscal das contas pública.

Sem consenso

O adiamento ocorreu após a falta de acordo sobre a manutenção ou não dos destaques, que alterariam o conteúdo do projeto. O pedido veio do relator da matéria, senador Eduardo Braga (MDB-AM), que afirmou ter passado o dia em busca da construção de um consenso, sem êxito.

Sem salário…

O cerco está se fechando em torno de Flávio Bolsonaro, o candidato a presidente que enganou seus eleitores – que sempre o consideraram o “político mais honesto ético e íntegro do país” –, deu uma banana para eles e fugiu para os Estados Unidos.

…E ameaçado de prisão!

O deputado federal Alencar Santana (PT-SP) e advogados do grupo Prerrogativas pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) o bloqueio do salário e de recursos ligados ao mandato do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que está nos Estados Unidos. A petição também solicita a prisão preventiva do parlamentar e a suspensão do exercício do mandato.

Mamando no cavalo

O documento foi encaminhada na segunda-feira (16) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Flávio Bolsonaro é alvo de investigações na Corte relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a supostos crimes de lavagem de dinheiro.

Quem filme que nada!

O grupo argumenta que os recursos públicos poderiam financiar a permanência do senador no exterior enquanto ele permanece sob investigação.

O salário de um senador é de R$ 46.366,19 brutos por mês.

Gabinete de R$ 400 mil

A petição também cita o custo da estrutura parlamentar.

Segundo os autores, o gabinete de Flávio movimenta cerca de R$ 400 mil por mês, considerando salários de assessores e outras despesas relacionadas ao mandato.

Polo industrial está bombando

R$ 188 bilhões. Este é o faturamento do Polo Industrial de Manaus (PIM) até o mês de setembro deste ano.

Os dados foram apresentados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em balanço que destacou o desempenho dos principais indicadores econômicos e da geração de postos de trabalho no modelo.

136 mil empregos

Hoje a ZFM emprega mais de 136 mil trabalhadores de forma direta.

E as previsões não poderiam ser mais otimistas. A projeção da Suframa é que o faturamento do PIM ultrapasse os R$ 240 bilhões até o final de 2026.

O que seria um “recorde histórico”.

ÚLTIMA HORA

LULA, O NOVO LÍDER MUNDIAL – Foi o presidente do Brasil que sugeriu um encontro entre os líderes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping

Trump, Xi Jinping e Putin juntos: O canadense Mark Carney, confirma, a ideia foi de Lula

Não existe mais nenhuma dúvida – nem mesmo para a extrema-direita —, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é visto hoje, por chefes de estados de grandes potências, como uma nova liderança mundial. O presidente do Brasil foi o responsável por sugerir um encontro entre os líderes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (16) pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, após reunião com Lula nas Filipinas. A proposta busca aproximar as três potências para discutir caminhos para encerrar a guerra na Ucrânia. O encontro foi confirmado pelos governos dos três países e está previsto para quinta-feira (19), em Shenzhen, na China, após a cúpula da APEC.

Segundo Carney, Lula contou que havia incentivado a aproximação entre os três presidentes com o objetivo de contribuir para o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Em agosto, o presidente brasileiro já havia revelado que sugeriu a Trump convidar Putin e Xi para uma conversa durante a Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos.

*

Os governos dos Estados Unidos, da Rússia e da China confirmaram a reunião trilateral, que será realizada durante a agenda da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). A iniciativa representa um avanço na articulação diplomática defendida por Lula, que tem cobrado maior participação das grandes potências na busca por soluções para conflitos internacionais.

ORGULHO

Boa de bola, boa de tela: A atriz Alice Carvalho vive a rainha Marta no cinema

A atriz Alice Carvalho vai viver Marta no cinema. Intitulada “Marta”, a cinebiografia acompanha a infância da jogadora em Dois Riachos, os desafios enfrentados para seguir carreira no futebol e o caminho até se tornar uma das maiores atletas da história do esporte. De uma pequena cidade no sertão de Alagoas aos gramados da Europa, a trajetória da maior jogadora de futebol do Brasil vai ganhar as telas dos cinemas. Dirigido por Andrucha Waddington, o longa apresenta Alice Carvalho caracterizada como a Rainha do Futebol.

As gravações em Alagoas passaram por Dois Riachos, onde Marta nasceu, além de Piranhas, Piau e Olho d’Água do Casado. As localidades ajudam a representar os primeiros anos da jogadora, antes de sua chegada ao futebol profissional. No Rio de Janeiro, a equipe utilizou o estádio de São Januário, ligado à passagem da atleta pelo Vasco, além dos estádios de São Cristóvão e Nilton Santos. A etapa sueca aconteceu em Luleå, onde foram gravadas partidas para recriar o período em que Marta defendeu o Umeå IK, entre 2004 e 2009. Foi durante sua passagem pelo futebol sueco que a brasileira conquistou projeção internacional e recebeu seus primeiros prêmios de melhor jogadora do mundo.

VERGONHA

Artistas sertanejos sempre criticaram de forma agressiva artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil – que nunca pegaram dinheiro público para patrocinar seus shows –, por apoiar o governo do presidente Lula. Mas eles mesmo vivem às custas de verbas públicas com shows pagos de forma milionária por prefeituras do interior. Agora, a onda de cancelamentos de shows de artistas sertanejos em cidades do Nordeste vem acendendo um alerta no setor musical. O movimento se intensificou depois que manifestações políticas de cantores em apoio ao senador Flávio Bolsonaro passaram a repercutir nas redes sociais e a gerar reação de parte do público.

No centro desse debate estão nomes como Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo, Marrone (Bruno & Marrone), Jorge (Jorge & Mateus), Felipe Araújo, Murilo Huff, Rodolffo (Israel & Rodolffo), Hugo (Hugo & Guilherme), Ana Castela, João Neto & Frederico e Gian & Giovani.

Após as declarações, esses artistas passaram a ser alvo de questionamentos, cobranças e pedidos de cancelamento, reacendendo uma discussão antiga.

OUTRAS PALAVRAS