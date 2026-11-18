Acusada de não ter se empenhado o suficiente na campanha presidencial de seu enteado, a senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) voltou a ser alvo de ataques de aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas redes sociais depois de anunciar que tiraria 10 dias de descanso e deixaria Jair Bolsonaro aos cuidados da filha.
O ex-presidente está preso e cumpre a pena por tentativa de golpe de Estado em regime domiciliar.
Desde a campanha eleitoral, a ex-primeira-dama vinha recebendo críticas de aliados do senador por não por não participar de agendas conjuntas, o que acabou frustrando o plano de Flávio Bolsonaro de explorar a imagem da madrasta para atrair os votos de certos segmentos, particularmente entre as mulheres evangélicas.
Alvo de boatos
Mesmo após a derrota de Flávio Bolsonaro, os ataques à senadora eleita não cessaram e se intensificaram agora com a decisão dela de tirar um período de descanso, o que também gerou uma onda de boatos.
— Há quem tenha interesse em saber da minha vida privada, mas, como não encontra informações publicadas por mim, começa a conspirar.
“Pode viajar, amor!”
Diante dos mexericos colocado em cheque sua fidelidade ao imbroxável Jair, a ex-primeira dama adianta que teve o aval e o incentivo do seu marido e de suas filhas.
— Aceitei descansar por alguns dias para me preparar para o ano desafiador que virá pela frente –, disse a senadora eleita.
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Micheque tem duas filhas: Letícia Marianna Firmo da Silva, a mais velha, fruto de um relacionamento anterior com Marcos Santos da Silva; e Laura Bolsonaro, fruto do casamento com o ex-presidente Jair.
Futriqueiro
O jornalista Allan dos Santos, aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL) e que, assim como ele, fugiu para os Estados Unidos, voltou a criticar a ex-primeira-dama.
— Não sei se Bolsonaro tem saúde para ficar oito anos preso. Se infelizmente alguma coisa acontecer, é óbvio que ela vai dizer que o marido morreu e a vida continua. Alguma dúvida de que a resposta vai ser essa? –, cutucou o futriqueiro.
TCE banca jogos
O governo do Amazonas firmou patrocínio no valor de R$ 514 mil para apoiar a participação de servidores do tribunal de contas do estado em evento esportivo da categoria.
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A quantia bancou a participação dos servidores em modalidades como natação, pebolim e sinuca, em competição realizada no Rio Grande do Sul.
Amazonas é ouro
A Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil e do Mercosul (OTC) foi realizada em Porto Alegre (RS), entre 1º e 8 de novembro deste ano.
A delegação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) terminou a competição em 1º lugar, com 28 medalhas de ouro.
Dinheiro não é problema
A inscrição de cada atleta na competição custou R$ 3 mil, já incluídas sete diárias de hospedagem em hotel em Porto Alegre. Conforme proposta, somente as inscrições dos 120 atletas consumiriam R$ 360 mil, portanto, cerca de 70% do valor do patrocínio.
A pedido de Braga
A pedido do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator, o plenário do Senado Federal adiou para esta quarta-feira (18/11) a análise dos quatro destaques para alterar o projeto de lei complementar (PLP) que traz propostas de ajuste fiscal das contas pública.
Sem consenso
O adiamento ocorreu após a falta de acordo sobre a manutenção ou não dos destaques, que alterariam o conteúdo do projeto. O pedido veio do relator da matéria, senador Eduardo Braga (MDB-AM), que afirmou ter passado o dia em busca da construção de um consenso, sem êxito.
Sem salário…
O cerco está se fechando em torno de Flávio Bolsonaro, o candidato a presidente que enganou seus eleitores – que sempre o consideraram o “político mais honesto ético e íntegro do país” –, deu uma banana para eles e fugiu para os Estados Unidos.
…E ameaçado de prisão!
O deputado federal Alencar Santana (PT-SP) e advogados do grupo Prerrogativas pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) o bloqueio do salário e de recursos ligados ao mandato do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que está nos Estados Unidos. A petição também solicita a prisão preventiva do parlamentar e a suspensão do exercício do mandato.
Mamando no cavalo
O documento foi encaminhada na segunda-feira (16) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.
Flávio Bolsonaro é alvo de investigações na Corte relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a supostos crimes de lavagem de dinheiro.
Quem filme que nada!
O grupo argumenta que os recursos públicos poderiam financiar a permanência do senador no exterior enquanto ele permanece sob investigação.
O salário de um senador é de R$ 46.366,19 brutos por mês.
Gabinete de R$ 400 mil
A petição também cita o custo da estrutura parlamentar.
Segundo os autores, o gabinete de Flávio movimenta cerca de R$ 400 mil por mês, considerando salários de assessores e outras despesas relacionadas ao mandato.
Polo industrial está bombando
R$ 188 bilhões. Este é o faturamento do Polo Industrial de Manaus (PIM) até o mês de setembro deste ano.
Os dados foram apresentados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em balanço que destacou o desempenho dos principais indicadores econômicos e da geração de postos de trabalho no modelo.
136 mil empregos
Hoje a ZFM emprega mais de 136 mil trabalhadores de forma direta.
E as previsões não poderiam ser mais otimistas. A projeção da Suframa é que o faturamento do PIM ultrapasse os R$ 240 bilhões até o final de 2026.
O que seria um “recorde histórico”.
ÚLTIMA HORA
LULA, O NOVO LÍDER MUNDIAL – Foi o presidente do Brasil que sugeriu um encontro entre os líderes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping
Não existe mais nenhuma dúvida – nem mesmo para a extrema-direita —, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é visto hoje, por chefes de estados de grandes potências, como uma nova liderança mundial. O presidente do Brasil foi o responsável por sugerir um encontro entre os líderes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping.
A informação foi confirmada nesta segunda-feira (16) pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, após reunião com Lula nas Filipinas. A proposta busca aproximar as três potências para discutir caminhos para encerrar a guerra na Ucrânia. O encontro foi confirmado pelos governos dos três países e está previsto para quinta-feira (19), em Shenzhen, na China, após a cúpula da APEC.
Segundo Carney, Lula contou que havia incentivado a aproximação entre os três presidentes com o objetivo de contribuir para o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Em agosto, o presidente brasileiro já havia revelado que sugeriu a Trump convidar Putin e Xi para uma conversa durante a Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos.
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Os governos dos Estados Unidos, da Rússia e da China confirmaram a reunião trilateral, que será realizada durante a agenda da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). A iniciativa representa um avanço na articulação diplomática defendida por Lula, que tem cobrado maior participação das grandes potências na busca por soluções para conflitos internacionais.
ORGULHO
A atriz Alice Carvalho vai viver Marta no cinema. Intitulada “Marta”, a cinebiografia acompanha a infância da jogadora em Dois Riachos, os desafios enfrentados para seguir carreira no futebol e o caminho até se tornar uma das maiores atletas da história do esporte. De uma pequena cidade no sertão de Alagoas aos gramados da Europa, a trajetória da maior jogadora de futebol do Brasil vai ganhar as telas dos cinemas. Dirigido por Andrucha Waddington, o longa apresenta Alice Carvalho caracterizada como a Rainha do Futebol.
As gravações em Alagoas passaram por Dois Riachos, onde Marta nasceu, além de Piranhas, Piau e Olho d’Água do Casado. As localidades ajudam a representar os primeiros anos da jogadora, antes de sua chegada ao futebol profissional. No Rio de Janeiro, a equipe utilizou o estádio de São Januário, ligado à passagem da atleta pelo Vasco, além dos estádios de São Cristóvão e Nilton Santos. A etapa sueca aconteceu em Luleå, onde foram gravadas partidas para recriar o período em que Marta defendeu o Umeå IK, entre 2004 e 2009. Foi durante sua passagem pelo futebol sueco que a brasileira conquistou projeção internacional e recebeu seus primeiros prêmios de melhor jogadora do mundo.
VERGONHA
Artistas sertanejos sempre criticaram de forma agressiva artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil – que nunca pegaram dinheiro público para patrocinar seus shows –, por apoiar o governo do presidente Lula. Mas eles mesmo vivem às custas de verbas públicas com shows pagos de forma milionária por prefeituras do interior. Agora, a onda de cancelamentos de shows de artistas sertanejos em cidades do Nordeste vem acendendo um alerta no setor musical. O movimento se intensificou depois que manifestações políticas de cantores em apoio ao senador Flávio Bolsonaro passaram a repercutir nas redes sociais e a gerar reação de parte do público.
No centro desse debate estão nomes como Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo, Marrone (Bruno & Marrone), Jorge (Jorge & Mateus), Felipe Araújo, Murilo Huff, Rodolffo (Israel & Rodolffo), Hugo (Hugo & Guilherme), Ana Castela, João Neto & Frederico e Gian & Giovani.
Após as declarações, esses artistas passaram a ser alvo de questionamentos, cobranças e pedidos de cancelamento, reacendendo uma discussão antiga.
OUTRAS PALAVRAS
“NÃO SE ASSOCIE A PESSOAS TÓXICAS. É MELHOR ESTAR SOZINHO E SE AMAR DO QUE RODEADO DE PESSOAS QUE FAZEM VOCÊ SE ODIAR”, Robin Williams
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