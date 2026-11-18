O espanhol Juan Mata, campeão pela Espanha na Copa do Mundo de 2010 e na Eurocopa de 2012, anunciou nesta quarta-feira (18) sua aposentadoria como jogador, aos 38 anos, após duas décadas no futebol profissional.

Em um vídeo no Instagram, o meio-campista, natural de Burgos, pendura as chuteiras, de forma simbólica, no vestiário do Juventud Estadio, o modesto clube de Oviedo onde jogava quando tinha 10 anos.

“Às vezes, amar… é deixar ir. Obrigado, futebol”, escreve ele em uma mensagem em inglês e espanhol.

Em seu site, Mata aprofunda suas reflexões neste momento de despedida.

“O futebol não vai sair da minha vida. Existem muitas maneiras de continuar amando o futebol, formas de seguir utilizando-o como um veículo de desenvolvimento. Posso parar de jogar profissionalmente, mas nunca deixarei de ser um jogador de futebol”, conclui.

Longa etapa na Inglaterra

Mata ficará na história do futebol espanhol como um dos integrantes da geração que, sob o comando de Vicente del Bosque, conquistou o primeiro título mundial de seu país na categoria principal, na África do Sul, em 2010.

Dois anos depois, ele também fez parte do elenco que venceu a Eurocopa de 2012, realizada na Polônia e na Ucrânia.

Antes disso, Mata passou por todas as categorias de base da ‘Roja’, até sua estreia na seleção principal em 2009, pela qual disputou 41 partidas e marcou 10 gols.

No futebol de clubes, ele se destacou nas categorias de base do Real Madrid, antes de chegar à primeira divisão pelo Valencia, onde jogou de 2007 a 2011.

Essa foi sua última experiência na Espanha, antes de iniciar uma longa trajetória na Inglaterra, primeiro no Chelsea (2011-2014) e, depois, no Manchester United (2014-2022).

Com o Chelsea, conquistou, entre outros títulos, a Liga dos Campeões da Europa, em 2012.

Além disso, conta em seu currículo com dois títulos da Liga Europa: um pelo Chelsea (2013) e outro pelo Manchester United (2017).

Austrália e negócios

Na fase final de sua carreira, teve experiências em outros países, mais distantes dos principais holofotes da mídia: primeiro no Galatasaray, da Turquia (2022-2023), e depois no Vissel Kobe, do Japão (2023).

Sua despedida do futebol ocorreu na Austrália, onde atuou primeiramente pelo Western Sydney Wanderers (2024-2025) e, na sequência, pelo Melbourne Victory (2025-2026).

Nos últimos anos, ele também ganhou destaque por outras iniciativas.

Em 2017, foi cofundador da organização solidária Common Goal, que propõe que jogadores de alto nível destinem pelo menos 1% de seus salários a causas beneficentes.

Como empresário, possui participações na escuderia de Fórmula 1 Alpine e no clube San Diego FC, da Major League Soccer (MLS).