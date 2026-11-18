Novos dados do governo dos Estados Unidos revelam mudanças na composição das famílias no país. Entre as principais alterações estão a redução dos lares com crianças, os casamentos mais tardios e o aumento da população idosa.

Segundo as informações divulgadas, 40,5 milhões de pessoas vivem sozinhas nos Estados Unidos, reflexo desse novo cenário familiar.

As mudanças apontadas pelos dados do governo americano mostram um retrato diferente das famílias em relação ao passado, com menos crianças nos lares e mais pessoas idosas na população.

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