Logo da Anthropic em ilustração feita em junho de 2026.Dado Ruvic/ReutersA Anthropic, criadora do chatbot de inteligência artificial (IA) Claude, tem estreia prevista para esta quinta-feira (19) na Nasdaq, bolsa americana que reúne algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo.A companhia busca alcançar uma avaliação de até US$ 1,4 trilhão (cerca de R$ 8,2 trilhões) em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), uma das mais aguardadas do setor de IA.🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1No Brasil, a B3 informou que disponibilizará o Brazilian Depositary Receipt (BDR) da Anthropic — um certificado negociado na bolsa brasileira que representa ações de empresas listadas no exterior.O BDR da companhia terá o código ANTH34, permitindo que investidores brasileiros tenham acesso ao ativo sem precisar abrir uma conta no exterior ou comprar dólares diretamente.Agora no g1Veja abaixo como funciona o investimento, quanto deve custar e quais cuidados tomar antes de comprar.Quanto custa o BDR da Anthropic?Segundo as informações divulgadas pela B3, os BDRs da Anthropic devem começar a ser negociados por um preço inferior a R$ 100.Nos Estados Unidos, a faixa indicativa de preço das ações no IPO é de US$ 70 a US$ 78, equivalente a aproximadamente R$ 405 a R$ 452.A diferença ocorre porque o BDR terá uma proporção de 1 para 8. Isso significa que cada ação da Anthropic negociada nos EUA corresponderá a oito BDRs na bolsa brasileira.Essa divisão permite que investidores comprem certificados ligados às ações da companhia por um valor menor do que o preço de uma ação inteira no exterior. O preço final, porém, dependerá da cotação das ações e da variação do dólar.LEIA TAMBÉMPor que tanta gente está falando do Claude? Conheça a IA que tem o modelo mais perigoso do mundoComo investir nos BDRs da Anthropic?Para comprar BDRs, o investidor precisa ter conta em uma corretora ou banco que ofereça acesso à B3.📈 Veja o passo a passo para investir em um BDR:Acesse a sua conta na corretora ou no banco e entre na plataforma de compra e venda de ativos na bolsa (home broker).Busque pelo código de negociação (ticker) da empresa. Procure pelo código de negociação da Anthropic: ANTH34.Escolha a quantidade de BDRs que deseja comprar.Defina o preço que deseja pagar ou se a compra será feita a mercado, quando você instrui a corretora a comprar o ativo imediatamente, pelo melhor preço disponível no momento.Envie a ordem de compra e confirme a operação. A negociação acontece na própria B3, em reais.🔎 É importante diferenciar a compra de BDRs após a estreia da reserva antecipada de ações no IPO. Nos EUA, até 20% dos papéis poderão ser destinados a investidores individuais. No Brasil, a participação direta na oferta é restrita a investidores profissionais, por meio de contas no exterior.Os prazos e as condições variam conforme a corretora. Na americana Fidelity, por exemplo, o período de reserva terminou na terça-feira (17). A solicitação não garante o recebimento das ações.Qual a diferença entre um BDR e uma ação?Enquanto a ação representa uma parte do capital de uma empresa — ou seja, ao comprar o papel, o investidor se torna sócio e pode, em alguns casos, ter direito a voto —, o BDR é um certificado de depósito de valores mobiliários.Isso significa que o BDR é um investimento negociado no Brasil que representa ações de empresas no exterior. Na prática, funciona como um “recibo”: uma instituição financeira compra a ação lá fora e emite esse certificado para que o investidor possa negociá-lo aqui, em reais.Com isso, os BDRs estão sujeitos tanto à variação das ações no exterior quanto às oscilações do câmbio — que também impactam o preço — e à volatilidade dos mercados internacionais.Quais são os riscos de investir?Apesar da facilidade de acesso, os BDRs são investimentos de renda variável e não oferecem garantia de retorno.O preço pode subir ou cair conforme o desempenho das ações no exterior, a cotação do dólar e as condições dos mercados financeiros.📉 No caso da Anthropic, também pesam os riscos específicos do setor de inteligência artificial, como os elevados gastos com infraestrutura, a concorrência entre empresas de tecnologia e as dúvidas sobre a capacidade de transformar investimentos bilionários em lucros.Outro ponto de atenção é a volatilidade nos primeiros dias de negociação, quando a forte procura pelas ações pode provocar oscilações expressivas nos preços.Existem outras formas de investir em empresas estrangeiras?Além dos BDRs, os brasileiros podem ter acesso ao mercado internacional por meio de ETFs e fundos de investimento.Os ETFs são fundos negociados em bolsa que acompanham o desempenho de índices ou setores da economia. Um ETF ligado ao S&P 500, por exemplo, permite investir indiretamente em um conjunto de grandes empresas americanas.Já os fundos internacionais são administrados por gestores profissionais e podem reunir ações, títulos e outros investimentos no exterior.Esses produtos também envolvem riscos e podem cobrar taxas de administração e, em alguns casos, de performance.Vale destacar que investir em um ETF ou fundo internacional não garante exposição específica à Anthropic. Isso depende dos ativos que fazem parte da carteira de cada produto.O maior IPO da históriaO IPO da Anthropic pode avaliar a companhia em até US$ 1,4 trilhão (cerca de R$ 8,2 trilhões). Com a oferta, a empresa e alguns de seus atuais acionistas pretendem levantar até US$ 64,4 bilhões (R$ 375 bilhões), por meio da venda de 825 milhões de ações.Além disso, a empresa prevê captar outros US$ 26 bilhões (cerca de R$ 151,4 bilhões) em uma operação privada com grandes investidores, entre eles Google, Nvidia e AMD.A operação ocorre cinco meses após a estreia da SpaceX, de Elon Musk, na bolsa americana. Avaliada em cerca de US$ 1,75 trilhão (R$ 9 trilhões), a companhia realizou a maior oferta pública inicial de ações da história, com captação de US$ 75 bilhões.Fundada em 2021 e comandada por Dario Amodei, a companhia se tornou uma das principais concorrentes da OpenAI, criadora do ChatGPT.O crescimento da empresa acompanha a expansão do mercado de inteligência artificial, mas também aumenta a atenção dos investidores sobre os custos da tecnologia.Segundo documentos apresentados para a abertura de capital, a Anthropic acumulava quase US$ 900 bilhões em compromissos relacionados à capacidade de computação com parceiros, incluindo Amazon e Google.*Com informações da agência Reuters