Ex-jogadora do Corinthians e da seleção brasileira, Gabi Morais foi presa nesta quarta-feira, 18, em uma operação contra o Comando Vermelho (CV) no Ceará. A atleta de 32 anos, cujo nome é Francisca Gabriela Morais da Rocha, foi presa no no bairro Aerolândia, em Fortaleza. O Estadão busca contato com a defesa de Gabi e a matéria será atualizada em caso de manifestação.

Gabi Morais foi detida durante a Operação Liquidação, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará. Os alvos da ação eram investigados pelos crimes de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. No total, foram cumpridos 28 mandados de prisão nessa operação.

Ela é filha de João Bosco da Rocha, mais conhecido como João Presinha, suspeito de chefiar o tráfico de drogas nas regiões do Lagamar e do São João do Tauape, em Fortaleza. O irmão de Gabi, João Paulo Carneiro de Morais, conhecido como JP Lagamar, também foi preso na ação.

Natural de Fortaleza, Gabi Morais estava sem clube desde fevereiro, quando deixou o Internacional. À época, o clube informou que a rescisão de contrato com a meio-campista aconteceu de maneira “amigável”. A jogadora estava no clube desde 2024.

Pelo Corinthians, ela conquistou Brasileiro de 2022 e 2023, Supercopa de 2023 e Paulista de 2023. Ela também passou por Avaí-Kindermann, São José, Caucaia, Centro Olímpico e times de Portugal e dos Estados Unidos. A jogadora também acumula passagens pela seleção brasileira de base e pelo time principal.