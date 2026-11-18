Com a chegada da Black Friday, cresce a procura por eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos com preços promocionais. Para garantir que esses produtos sejam comercializados de acordo com as normas de qualidade e segurança, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), intensifica, durante todo o mês de novembro, as ações de orientação e fiscalização no comércio de Manaus e região metropolitana.

A Operação Black Friday tem como objetivo verificar se os produtos disponíveis nas lojas atendem aos requisitos estabelecidos pelo Inmetro, protegendo o consumidor contra possíveis irregularidades e garantindo que as informações apresentadas nas embalagens e nos próprios equipamentos estejam corretas.

Durante as fiscalizações, os agentes do Ipem-AM verificam eletrodomésticos como aparelhos de ar-condicionado dos tipos janela e Split, geladeiras, refrigeradores, freezers, máquinas de lavar roupas, televisores e outros equipamentos eletrônicos de uso doméstico.

Um dos principais pontos observados é a presença do Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro, que indica que determinado produto passou pelas avaliações exigidas para sua comercialização. Esse selo é obrigatório para os produtos que possuem certificação compulsória e representa uma informação importante para quem deseja comprar um equipamento com mais segurança.

Outro item verificado é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), encontrada em eletrodomésticos como geladeiras, fogões, máquinas de lavar e aparelhos de ar-condicionado. Ela apresenta informações sobre o consumo de energia e a eficiência energética do produto, classificando os equipamentos de acordo com seu desempenho.

Na prática, essa informação ajuda o consumidor a comparar diferentes modelos antes de fechar a compra. Dois aparelhos podem ter preços semelhantes, mas apresentar consumos de energia bastante diferentes. Por isso, observar a etiqueta também é uma forma de avaliar quanto aquele equipamento poderá representar na conta de luz ao longo do tempo.

As fiscalizações realizadas pelo Ipem-AM são importantes justamente porque permitem identificar possíveis irregularidades e verificar se os produtos estão de acordo com as exigências antes de chegarem ao consumidor final. Além de fiscalizar, o instituto também atua na orientação dos comerciantes, contribuindo para um mercado mais transparente e para relações de consumo mais seguras.

O diretor-presidente do Ipem-AM, Amaury Gutierre, destaca que o trabalho ganha ainda mais importância em períodos de grandes promoções, quando a procura por determinados produtos aumenta.

“Na Black Friday, o consumidor está atento às ofertas e busca fazer bons negócios. Mas, além de observar o preço, é importante ter a certeza de que está levando para casa um produto que atende às exigências de qualidade e segurança. O trabalho do Ipem-AM é justamente acompanhar esse processo, fiscalizando e orientando o comércio para que as pessoas possam comprar com mais tranquilidade e confiança”, ressalta Amaury Gutierre.

Com a Operação Black Friday, o Ipem-AM reforça seu compromisso com a proteção do consumidor amazonense, trabalhando para que as ofertas cheguem às prateleiras com responsabilidade e para que cada compra seja feita com mais informação e segurança.