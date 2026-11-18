Jetour investe R$ 400 milhões para produzir SUVs no Brasil e anuncia novo modeloReprodução/JetourA montadora chinesa Jetour anunciou nesta quarta-feira (18) um investimento adicional de R$ 400 milhões no Brasil para iniciar a produção nacional dos SUVs T1 e T2 em 2027.Com o novo aporte, a empresa afirma que terá investido R$ 800 milhões no país, considerando outros R$ 400 milhões anunciados anteriormente.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1Além da produção local, a companhia pretende lançar um novo modelo, o SUV T0, ampliar sua rede de concessionárias para 150 unidades até o fim de 2027 e desenvolver motores que funcionem com gasolina e etanol (tecnologia flex).O anúncio foi feito por Ke Chuandeng, presidente da Jetour International, durante o Global Fan Festival, no Rio de Janeiro. Segundo o executivo, o local da fábrica será anunciado no primeiro trimestre de 2027.Agora no g1A primeira etapa da produção brasileira terá os modelos T1 e T2. De acordo com a empresa, a escolha levou em consideração o planejamento da capacidade de fabricação e as possibilidades de parceria com fornecedores locais.A montadora não informou quando exatamente as unidades começarão a ser produzidas.Novo SUV T0Montadora chinesa Jetour investirá R$ 400 milhões para fabricar SUVs no Brasil em 2027Reprodução/JetourA Jetour também confirmou a chegada do T0 ao mercado brasileiro em 2027. O modelo será o veículo de entrada da linha T, ou seja, a opção inicial da família de SUVs da marca.O carro será oferecido em duas versões: híbrida plug-in (que combina motor a combustão e elétrico e pode ser recarregada na tomada) e totalmente elétrica, sem motor a combustão. Esta última será o primeiro veículo 100% elétrico da marca no Brasil.Expansão da rede e tecnologia flexPara acompanhar o crescimento das vendas, a empresa estabeleceu a meta de chegar a 150 concessionárias no país até o fim de 2027. A expansão também deverá envolver investimentos em assistência técnica, treinamento de profissionais e disponibilidade de peças.Outra novidade prevista para o próximo ano é o lançamento de uma tecnologia de motorização flex, que permite abastecer o veículo com gasolina ou etanol. Segundo a montadora, o desenvolvimento considera as características do mercado brasileiro e o potencial de uso de biocombustíveis.A empresa também afirmou que pretende avançar em sistemas de condução autônoma e tecnologias de assistência ao motorista, recursos que auxiliam o condutor em diferentes situações de trânsito.Primeiro ano no BrasilEm seu primeiro ano de operação no país, a Jetour afirma ter vendido mais de 8 mil veículos e realizado seis lançamentos: S06, T1, T2 4×2, T2 XWD 4×4, S08 e G700.Fundada em 2018, a montadora já vendeu mais de 2,4 milhões de veículos no mundo e está presente em mais de 100 países e regiões. A empresa também informou que possui 14 fábricas fora da China, em países como Indonésia, Malásia, Paquistão, Egito e Nigéria.Até 2030, a companhia planeja ampliar sua estrutura internacional para 19 unidades produtivas fora da China, com capacidade para fabricar mais de 600 mil veículos por ano nesses mercados.