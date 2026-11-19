O jogo GTA VI, da Rockstar, foi lançado mundialmente nesta quinta-feira (19). O título foi disponibilizado para a maioria das plataformas às 00h00, horário de Brasília.
O lançamento marca a chegada do novo jogo da Rockstar ao mercado global, com disponibilização em grande parte das plataformas existentes.
A informação foi divulgada pela Jovem Pan.
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