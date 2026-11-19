A atriz Manni Perez está no centro das atenções após interpretar a protagonista de GTA VI. Com uma trajetória consolidada em séries de TV e dublagem, ela agora ganha os holofotes mundiais.
O reconhecimento vem acompanhado de uma indicação ao The Game Awards. O destaque internacional chega após anos de mistérios e acordos de sigilo envolvendo seu trabalho.
A informação foi divulgada pela Jovem Pan.
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