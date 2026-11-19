O Presidente dos EUA, Donald Trump, entrega a Medalha Nacional da Ciência ao CEO da Nvidia, Jensen Huang, durante a cúpula “Uma Nova Era de Ouro” no Instituto da Paz dos EUA, renomeado Instituto da Paz Donald J. Trump pela administração Trump, em Washington, DC, EUA, 8 de outubro de 2026.REUTERS/Evan Vucci/Foto de arquivoA administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou o envio de 879 mil chips avançados de inteligência artificial (IA) das fabricantes Nvidia e AMD para empresas chinesas entre dezembro de 2025 e maio de 2026, informou nesta quinta-feira (19) o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos EUA.Entre as empresas beneficiadas estão:Alibaba, que recebeu autorização para 75 mil chips;Tencent, para 150 mil;Baidu, para 43 mil; eA BYD, para 4 mil.Ao todo, empresas solicitaram permissão para exportar 3,4 milhões de unidades para a China no período, segundo documentos do comitê.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1As quatro companhias citadas fazem parte de uma lista do Departamento de Defesa dos EUA que reúne empresas suspeitas de manter vínculos com as Forças Armadas chinesas.Agora no g1A divulgação dos dados ocorre em meio ao aumento da pressão sobre o governo Trump em relação à transferência de tecnologia americana para a China. O assunto ganhou força após revelações sobre um suposto relacionamento extraconjugal entre o ex-presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, e uma mulher apontada como possível espiã chinesa.O caso reacendeu os pedidos por uma postura mais rigorosa dos EUA diante dos riscos relacionados ao avanço tecnológico chinês.Segundo o comitê, o presidente do colegiado, Brian Mast, utilizou poderes previstos na Lei de Reforma do Controle de Exportações para tornar públicas informações sobre os pedidos de licença para exportação de chips da Nvidia e da AMD destinados à China.Não está claro, porém, quantos dos chips autorizados chegaram efetivamente ao país. Entre os modelos incluídos nas permissões estão o H200, da Nvidia, e o MI325X, da AMD.Em nota, a Nvidia afirmou que as autorizações estavam sujeitas a condições rigorosas e limitadas a determinados volumes. A empresa acrescentou que, apesar de ter recebido algumas licenças, interrompeu posteriormente os envios de chips H200 para a China.A AMD não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.