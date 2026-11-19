O interesse internacional pela Amazônia não tem sido suficiente para transformar a floresta em um destino turístico mais acessível e estruturado. Um estudo inédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que será apresentado na segunda-feira (23), em Manaus, aponta a distância entre a vontade de turistas estrangeiros de conhecer a região e os entraves operacionais que ainda limitam o setor.

Os dados serão divulgados durante coletiva de imprensa no primeiro dia do Fórum Brasileiro de Turismo Responsável – Edição Amazônia, realizado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), na zona Sul da capital amazonense.

De acordo com o levantamento, há intenção de visitação expressiva em mercados internacionais de longa distância. O interesse aparece, por exemplo, entre turistas da França, com 12,2%; dos Estados Unidos, com 10,5%; e da Espanha, com 7,9%.

Apesar disso, o estudo mostra um cenário de baixa capacidade de expansão no curto prazo. Dos 37 atores privados analisados pelo BID, apenas dois informaram ter investimento previsto para ampliar suas operações.

A coletiva deve discutir os gargalos que dificultam o crescimento do turismo na floresta, como a estrutura disponível, a operação dos serviços e os caminhos para que a atividade turística também contribua para a preservação ambiental.

Participam da apresentação Juliana Bettini, especialista sênior de Turismo do BID; Bruno Reis, presidente da Embratur; Marianne Costa, CEO do Grupo Vivejar e idealizadora do Fórum Brasileiro de Turismo Responsável; Gilvan José Pereira Júnior, secretário de Turismo de Rondônia e representante da Rede Amazônica de Inovação, vinculada ao Consórcio da Amazônia Legal; e Oreni Braga, vice-presidente de Turismo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O Fórum Brasileiro de Turismo Responsável – Edição Amazônia será realizado de 23 a 25 de novembro, em Manaus, com apoio da Embratur e realização do Grupo Vivejar. A programação pretende reunir autoridades, especialistas e representantes do setor para debater soluções para o desenvolvimento do turismo internacional na região amazônica.

Serviço

O quê: Coletiva de imprensa do Fórum Brasileiro de Turismo Responsável – Edição Amazônia

Quando: Segunda-feira, 23 de novembro de 2026

Horário: 9h. A cerimônia de abertura começa às 9h30

Local: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Avenida André Araújo, 2.936, Petrópolis, Manaus

Informações: forumturismoresponsavel.com.br/edicao-regional-amazonia

Credenciamento: forms.gle/2KgkF2C2sCeZJxEv8