Anthropic estreia na bolsa avaliada em US$ 1,5 trilhãoA Anthropic, criadora do chatbot de inteligência artificial (IA) Claude, estreia nesta quinta-feira (19) na Nasdaq, bolsa americana que reúne algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. No Brasil, os investidores também poderão negociar papéis na B3, por cerca de R$ 60 cada.A empresa chega à bolsa americana com suas ações precificadas em US$ 83 (cerca de R$ 482), em uma das ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) mais aguardadas do setor de IA.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1No Brasil, a negociação será feita por meio dos chamados Brazilian Depositary Receipts (BDRs), títulos que representam ações de empresas listadas no exterior.Os BDRs da Anthropic terão o código ANTH34 e poderão ser comprados em reais, diretamente pelas corretoras brasileiras, sem necessidade de abrir uma conta no exterior.Segundo a B3, cada ação da Anthropic corresponderá a oito BDRs negociados no Brasil.Veja abaixo como funciona o investimento, quanto deve custar e quais cuidados tomar antes de comprar.Quanto custa o BDR da Anthropic?Como investir nos BDRs da Anthropic?Qual a diferença entre um BDR e uma ação?Quais são os riscos de investir?Existem outras formas de investir em empresas estrangeiras?Quais custos e impostos incidem sobre os BDRs?Entenda o IPO, que pode ser o maior da históriaQuanto custa o BDR da Anthropic?Logo da Anthropic em ilustração feita em junho de 2026.Dado Ruvic/ReutersSegundo a B3, os BDRs da Anthropic chegam à bolsa brasileira nesta quinta-feira (19) com preço estimado de R$ 60 por certificado.Nos Estados Unidos, as ações da companhia foram precificadas em US$ 83 (cerca de R$ 482) para sua oferta pública inicial de ações (IPO).A diferença ocorre porque cada ação da Anthropic negociada nos EUA corresponde a oito BDRs na bolsa brasileira.Essa divisão permite que investidores comprem certificados ligados às ações da companhia por um valor menor do que o preço de uma ação inteira no exterior. O preço dos BDRs, porém, pode variar conforme a cotação das ações nos EUA e as oscilações do dólar.LEIA TAMBÉMPor que tanta gente está falando do Claude? Conheça a IA que tem o modelo mais perigoso do mundoVoltar ao menu.Como investir nos BDRs da Anthropic?Para comprar BDRs, o investidor precisa ter conta em uma corretora ou banco que ofereça acesso à B3.📈 Veja o passo a passo para investir em um BDR:Acesse a sua conta na corretora ou no banco e entre na plataforma de compra e venda de ativos na bolsa (home broker).Busque pelo código de negociação (ticker) da empresa. Procure pelo código de negociação da Anthropic: ANTH34.Escolha a quantidade de BDRs que deseja comprar.Defina o preço que deseja pagar ou se a compra será feita a mercado, quando você instrui a corretora a comprar o ativo imediatamente, pelo melhor preço disponível no momento.Envie a ordem de compra e confirme a operação. A negociação acontece na própria B3, em reais.Na quinta-feira, o BDR da Anthropic começará a ser negociado na B3 às 10h, no horário de Brasília. Já a Nasdaq, onde as ações da companhia serão listadas, abre às 11h30.Por isso, Luan Aral, trader e especialista em dólar da Genial Investimentos, recomenda que os investidores esperem a abertura do mercado americano antes de negociar o certificado. Segundo ele, o intervalo entre a abertura da B3 e a da Nasdaq pode trazer maior incerteza na formação do preço do BDR.“É a partir das 11h30 que a gente vai conhecer a realidade do preço do ativo na abertura do mercado americano”, afirma.🔎 Vale diferenciar a compra de BDRs após a estreia da reserva antecipada de ações no IPO. Na oferta inicial nos EUA, até 20% dos papéis poderão ser destinados a investidores individuais. No Brasil, porém, a participação direta na oferta é restrita a investidores profissionais, por meio de operações realizadas no exterior e em moeda estrangeira.Segundo Aral, não existe pré-reserva de BDRs no Brasil. O ANTH34 será negociado diretamente na B3 e poderá ser comprado por qualquer investidor de varejo, sem necessidade de ter uma conta internacional.Já os brasileiros que quiserem participar diretamente do IPO nos EUA precisam ser classificados como investidores profissionais, com mais de R$ 10 milhões investidos, segundo o especialista.Nesse caso, a operação precisa ser feita no exterior, mas não necessariamente por meio de uma conta em um banco americano, desde que a instituição participe da oferta.Os prazos para solicitar a reserva das ações também variam conforme a corretora. Na americana Fidelity, por exemplo, o período terminou na terça-feira (17). Além disso, mesmo a solicitação dentro do prazo não garante o recebimento das ações, já que a distribuição depende da demanda e dos critérios de alocação da oferta.Voltar ao menu.Qual a diferença entre um BDR e uma ação?Enquanto a ação representa uma parte do capital de uma empresa — ou seja, ao comprar o papel, o investidor se torna sócio e pode, em alguns casos, ter direito a voto —, o BDR é um certificado de depósito de valores mobiliários.🔎 Isso significa que o BDR é um investimento negociado no Brasil que representa ações de empresas no exterior. Ele funciona como um “recibo”: uma instituição financeira compra a ação lá fora e emite esse certificado para que o investidor possa negociá-lo aqui, em reais.Com isso, os BDRs estão sujeitos tanto à variação das ações no exterior quanto às oscilações do câmbio — que também impactam o preço — e à volatilidade dos mercados internacionais.Voltar ao menu.Quais são os riscos de investir?Apesar da facilidade de acesso, os BDRs são investimentos de renda variável e não oferecem garantia de retorno.O preço pode subir ou cair conforme o desempenho das ações no exterior, a cotação do dólar e as condições dos mercados financeiros.📉 No caso da Anthropic, também pesam os riscos específicos do setor de inteligência artificial, como os elevados gastos com infraestrutura, a concorrência entre empresas de tecnologia e as dúvidas sobre a capacidade de transformar investimentos bilionários em lucros.Além dos desafios do setor, Aral chama atenção para os riscos regulatórios e para a estrutura de governança da Anthropic. Segundo ele, as regras da companhia limitam a influência dos acionistas ordinários nas decisões da empresa.Na avaliação do especialista, o investidor precisa considerar não apenas o potencial de crescimento da inteligência artificial, mas também o preço que está pagando para participar desse mercado.Outro ponto de atenção é a volatilidade nos primeiros dias de negociação, quando a forte procura pelas ações pode provocar oscilações expressivas nos preços.Voltar ao menu.Existem outras formas de investir em empresas estrangeiras?Além dos BDRs, os brasileiros podem ter acesso ao mercado internacional por meio de ETFs e fundos de investimento.Os ETFs são fundos negociados em bolsa que acompanham o desempenho de índices ou setores da economia. Um ETF ligado ao S&P 500, por exemplo, permite investir indiretamente em um conjunto de grandes empresas americanas.Já os fundos internacionais são administrados por gestores profissionais e podem reunir ações, títulos e outros investimentos no exterior.Esses produtos também envolvem riscos e podem cobrar taxas de administração e, em alguns casos, de performance.Investir em um ETF ou fundo internacional não garante exposição específica à Anthropic. Isso depende dos ativos que fazem parte da carteira de cada produto.Voltar ao menu.Quais custos e impostos incidem sobre os BDRs?Além do valor pago pelo BDR, o investidor deve considerar os custos envolvidos na negociação.Segundo Luan Aral, trader e especialista em dólar da Genial Investimentos, a operação pode incluir emolumentos cobrados pela B3, taxas da instituição depositária e eventual cobrança de corretagem pela corretora. Os valores variam conforme o volume negociado e a cotação do ativo.Os ganhos obtidos com a venda dos BDRs também estão sujeitos ao Imposto de Renda. A alíquota é de 15% sobre o lucro nas operações comuns, quando a compra e a venda ocorrem em dias diferentes, e de 20% nas operações de day trade, quando o investidor compra e vende o ativo no mesmo dia.“É importante que BDR não tem isenção de venda mensal de até R$ 20 mil como ocorre em ações”, afirma Aral.Isso significa que, mesmo quando o volume de vendas no mês fica abaixo desse limite, o investidor precisa recolher o imposto devido sobre o lucro obtido com a negociação dos certificados.Voltar ao menu.O maior IPO da históriaO IPO da Anthropic pode avaliar a companhia em até US$ 1,4 trilhão (cerca de R$ 8,2 trilhões). Com a oferta, a empresa e alguns de seus atuais acionistas pretendem levantar até US$ 64,4 bilhões (R$ 375 bilhões), por meio da venda de 825 milhões de ações.Além disso, a empresa prevê captar outros US$ 26 bilhões (cerca de R$ 151,4 bilhões) em uma operação privada com grandes investidores, entre eles Google, Nvidia e AMD.A operação ocorre cinco meses após a estreia da SpaceX, de Elon Musk, na bolsa americana. Avaliada em cerca de US$ 1,75 trilhão (R$ 9 trilhões), a companhia realizou a maior oferta pública inicial de ações da história, com captação de US$ 75 bilhões.Fundada em 2021 e comandada por Dario Amodei, a Anthropic se tornou uma das principais concorrentes da OpenAI, criadora do ChatGPT.O crescimento da empresa acompanha a expansão do mercado de inteligência artificial, mas também aumenta a atenção dos investidores sobre os custos da tecnologia.Segundo documentos apresentados para a abertura de capital, a Anthropic assumiu compromissos de quase US$ 900 bilhões com empresas como Amazon e Google para garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento de seus sistemas de inteligência artificial.Voltar ao menu.* Com informações da agência de notícias Reuters.