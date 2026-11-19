Rian Alexandre Lira Ferreira foi preso, nesta quarta-feira (18), suspeito de envolvimento com atividades criminosas e de possível ligação com a facção Comando Vermelho (CV). A captura foi durante uma ação das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na rua Benjamin Constant, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. As informações são do portal CM7.

De acordo com o site, Rian ainda tentou fugir dos policiais pulando pela janela de uma residência, mas acabou sendo alcançado e detido pela equipe da Rocam. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola, dez munições intactas, dois aparelhos celulares e três cordões de ouro. Ainda conforme a polícia, o suspeito teria quebrado um dos celulares na tentativa de impedir o acesso a possíveis informações armazenadas no aparelho.

Rian também possui antecedentes policiais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele é apontado como pistoleiro do CV. O suspeito foi detido e deverá ficar à disposição da Justiça. As circunstâncias da ocorrência e a possível ligação com a organização criminosa deverão ser investigadas pela Polícia Civil do Amazonas.