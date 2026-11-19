Um acordo militar entre os Estados Unidos e a Venezuela foi assinado em Caracas. O pacto prevê treinamento conjunto e compartilhamento de inteligência entre os dois países.
Segundo a informação divulgada, a aproximação com as Forças Armadas venezuelanas amplia a influência de Washington na região.
O texto não detalha datas, valores ou nomes dos responsáveis pela assinatura do acordo.
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