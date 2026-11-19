Os líderes de Rússia, Estados Unidos e China realizaram uma reunião trilateral histórica na cidade de Shenzhen, na China. O encontro inédito entre os governantes das três maiores potências nucleares do mundo aconteceu nesta quinta-feira (19).
Segundo a fonte, a pauta da reunião incluiu conflitos internacionais, controle de armas nucleares e relações comerciais entre os países.
A reunião é considerada histórica por reunir, em um mesmo encontro, os líderes das três maiores potências nucleares. Não foram divulgados detalhes sobre acordos ou declarações feitas durante o encontro.
Fonte: Jovem Pan
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