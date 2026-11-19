A Prefeitura de Manaus dá continuidade, a partir desta quinta-feira (19), aos serviços de recuperação estrutural do viaduto Ayrton Senna, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, zona Centro-Sul da capital. Coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a intervenção segue até domingo (22) com cronograma especial nos períodos diurno e noturno para garantir a segurança viária e a conservação do complexo.

Durante os quatro dias de obra, o fluxo de veículos será desviado para a avenida Djalma Batista. Para organizar a circulação e evitar retenções, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão posicionados no entorno orientando os motoristas sobre os bloqueios temporários.

Cronograma da intervenção

As frentes de trabalho atuarão em turnos escalonados entre quinta-feira e domingo para agilizar a entrega da estrutura:

Dia Horário de Execução Quinta-feira (19/11) Das 23h às 5h da manhã de sexta-feira (20) Sexta-feira (20/11) Durante todo o dia e das 23h às 5h de sábado (21) Sábado (21/11) Durante todo o dia e das 23h às 5h de domingo (22) Domingo (22/11) Durante todo o dia (conclusão dos serviços)

Etapas técnicas da recuperação

O serviço compreende quatro fases sequenciais de engenharia para reforçar a durabilidade do elevado:

Demolição: retirada do concreto antigo e das partes desgastadas para preparar a base da estrutura. Armação: montagem das estruturas de aço responsáveis pela sustentação e resistência mecânica. Concretagem: aplicação do novo concreto para recompor e estabilizar o trecho recuperado. Juntas de dilatação: instalação de lábios poliméricos e borrachas de vedação, componentes que absorvem o impacto do tráfego pesado e permitem a movimentação natural do concreto diante das variações de temperatura.

Serviço e orientação ao motorista

Motoristas que trafegam pela zona Centro-Sul devem redobrar a atenção à sinalização provisória instalada na avenida Mário Ypiranga Monteiro e utilizar a avenida Djalma Batista como rota alternativa. Em caso de ocorrências no trânsito, a população pode acionar a central do IMMU pelo telefone 0800 092 1188.

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