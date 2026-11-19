O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), conduziu, na quarta-feira (18), a 109ª Reunião Ordinária da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Amazonas (Ciea-AM), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, da Vinci Airports, em Manaus. O encontro aprovou o calendário de atividades para 2027 e marcou o encerramento do período de presidência da Sema à frente do colegiado, com a transferência para a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar.
Na reunião ordinária, a pauta contemplou a apresentação institucional da Vinci Airports, a aprovação da ata da 108ª Reunião Ordinária, o repasse de informações sobre as atividades da Ciea-AM e a apreciação e aprovação do calendário de reuniões para 2027.
Para a assessora do Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação (Demuc) da Sema, Maria Edilene Neri de Sousa, o encerramento do período de presidência representa um momento de reconhecimento pelo trabalho coletivo desenvolvido ao longo dos últimos dois anos.
“Durante esse período, buscamos fortalecer o diálogo, a articulação institucional e a participação dos membros da Comissão, contribuindo para o avanço das discussões e iniciativas de educação ambiental no Amazonas. Agradecemos a parceria e o comprometimento de todas as instituições que integram o colegiado e reafirmamos a importância da continuidade desse trabalho conjunto, essencial para a construção de uma sociedade mais consciente e comprometida com a sustentabilidade e a conservação ambiental”, destacou a assessora.
A programação também incluiu visita técnica dos membros da Comissão no Complexo da Sustentabilidade da Vinci Airports e conheceram de perto como o aeroporto trata e destina seus resíduos sólidos em parceria com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis. A visita técnica abriu espaço para a troca de experiências sobre gestão de resíduos e práticas de responsabilidade socioambiental entre as instituições presentes.
Ciea-AM
Instituída pelo Decreto Estadual nº 25.043, de 1º de junho de 2005, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Amazonas (Ciea-AM) é um órgão colegiado responsável por planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução das ações de educação ambiental no estado. Com mandato de dois anos, a presidência do colegiado é exercida de forma alternada pela Sema e pela Secretaria de Educação.
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