Anthropic estreia na bolsa avaliada em US$ 1,5 trilhãoA Anthropic, criadora do chatbot de inteligência artificial (IA) Claude, entrou para a lista das empresas mais valiosas do mundo em sua estreia na Nasdaq, bolsa americana que reúne algumas das maiores companhias de tecnologia, nesta quinta-feira (19).Após uma das ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) mais aguardadas do setor de IA, a companhia alcançou um valor de mercado de US$ 2 trilhões (cerca de R$ 11,8 trilhões) já nos primeiros momentos do pregão. A cifra colocou a Anthropic na 12ª posição entre as empresas mais valiosas do mundo.📱Favorite o g1 no Google e acompanhe as principais notícias do diaA lista, que muda conforme as oscilações das ações na bolsa, é dominada por grandes empresas de tecnologia. A Apple aparece em primeiro lugar, com mais de US$ 5 trilhões (R$ 29,1 trilhões) em valor de mercado, seguida por Microsoft e Nvidia.A Anthropic aparece logo atrás de gigantes como a Meta, dona de Instagram, WhatsApp e Facebook, e a Tesla, fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk. As duas empresas ocupam a 9ª e a 10ª posições, respectivamente.Veja a lista das empresas mais valiosas do mundoApple: US$ 5,12 trilhõesMicrosoft: US$ 3,77 trilhõesNvidia: US$ 3,65 trilhõesAlphabet (Google): US$ 3,47 trilhõesAmazon: US$ 2,90 trilhõesAnthropic: até US$ 2,10 trilhõesSpaceX: US$ 1,95 trilhãoTSMC: US$ 1,88 trilhãoBroadcom: US$ 1,69 trilhãoMeta: US$ 1,58 trilhãoTesla: US$ 1,52 trilhãoMaior IPO da história?O IPO da Anthropic avaliou a companhia em US$ 1,5 trilhão (cerca de R$ 8,8 trilhões). Com a oferta, a empresa e alguns de seus atuais acionistas levantaram US$ 81,3 bilhões (R$ 478,3 bilhões) com a venda de 980 milhões de ações, a US$ 83 (R$ 488) por papel. As informações são do jornal americano “The New York Times”.Além disso, a companhia levantou outros US$ 26 bilhões com a venda privada de ações para grandes investidores, como Google, Nvidia e AMD.Somadas, as duas operações movimentaram cerca de US$ 107 bilhões (R$ 629 bilhões), acima dos US$ 85,7 bilhões captados pela SpaceX, de Elon Musk, que detinha o recorde de maior IPO da história.A comparação, porém, depende do que entra nessa conta. Considerando apenas a oferta pública, a Anthropic levantou US$ 81,3 bilhões, abaixo dos US$ 85,7 bilhões da oferta da SpaceX.A estreia ocorre cinco meses após a abertura de capital da SpaceX, que inicialmente levantou US$ 75 bilhões. O valor chegou a US$ 85,7 bilhões dias depois, após os bancos coordenadores exercerem a opção de compra de um lote adicional de ações.Fundada em 2021 e comandada por Dario Amodei, a Anthropic se tornou uma das principais concorrentes da OpenAI, criadora do ChatGPT.O rápido crescimento da empresa acompanha a expansão do mercado de inteligência artificial, mas também aumenta a atenção dos investidores sobre os elevados custos para desenvolver e operar a tecnologia.Segundo documentos apresentados para a abertura de capital, a Anthropic assumiu compromissos de quase US$ 900 bilhões com empresas como Amazon e Google para garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento de seus sistemas de inteligência artificial.Ruptura com a OpenAI deu origem à AnthropicOs principais executivos da Anthropic construíram parte de suas carreiras na OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT.Dario Amodei ingressou na companhia em 2016, quando ela ainda era uma organização sem fins lucrativos.Na época, passou a liderar a equipe de segurança e outra dedicada às chamadas “leis de escala” (scaling laws), que estudam como os modelos de inteligência artificial desenvolvem novas capacidades à medida que aumenta a quantidade de dados utilizada em seu treinamento.Sua irmã, Daniela Amodei, entrou na OpenAI em 2018, como vice-presidente de Segurança e Políticas Públicas.Em dezembro de 2020, os dois irmãos e vários colegas deixaram a empresa. O grupo estava preocupado com o que considerava uma perda de prioridade da segurança no desenvolvimento da inteligência artificial. Um mês depois, fundaram a Anthropic.Hoje, as duas empresas, ambas de San Francisco, disputam espaço no setor de inteligência artificial. A relação entre Dario Amodei e Sam Altman, diretor-executivo da OpenAI, também é marcada por conflitos.Irmãos fundaram a empresa com ex-colegasDario Amodei, diretor-executivo da Anthropic, e sua irmã Daniela, presidente da companhia, cresceram no bairro de Mission, em San Francisco.O pai dos dois era um imigrante italiano, enquanto a mãe supervisionava reformas em bibliotecas públicas.Outros dois cofundadores também chegaram a dividir a casa com os irmãos: o físico Jared Kaplan, atual diretor científico da Anthropic, e o pesquisador Chris Olah, a quem Dario Amodei havia dado aulas de matemática.Além deles, outros três ex-funcionários da OpenAI participaram da fundação da empresa. São eles:Sam McCandlish, arquiteto-chefe;Tom Brown, responsável pela infraestrutura de processamento;e Jack Clark, jornalista especializado em tecnologia, que hoje dirige o Anthropic Institute, centro de estudos interno da companhia.* Com informações das agências France-Presse (AFP) e Reuters.Logotipo da Anthropic.Dado Ruvic/Reuters