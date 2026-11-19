Espaço foi revitalizado e ampliado, com novos itens no acervo, documentos históricos, medalhas e registros que preservam a trajetória do Legislativo municipal e a memória política da capital amazonense

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), reinaugurou, nesta terça-feira (17), o Memorial Carlos Zamith, espaço dedicado à preservação da história do Poder Legislativo municipal e da memória política de Manaus. A iniciativa marca a entrega de um ambiente revitalizado e ampliado, com novos elementos históricos para receber estudantes, pesquisadores e a população em geral.

Durante a atual gestão, o memorial passou por melhorias estruturais e recebeu novos documentos históricos, medalhas, fotografias e objetos que ajudam a contar diferentes períodos da trajetória do Parlamento municipal.

Para o presidente da CMM, a revitalização representa o compromisso da instituição com a preservação da história e a aproximação da população com o Legislativo.

“Queremos que o Memorial seja um espaço de conhecimento, onde as pessoas possam conhecer melhor a história política de Manaus e a trajetória do Legislativo municipal. Além de acompanhar as sessões e as atividades parlamentares, a população agora conta com mais um ambiente para visitar e conhecer de perto a história da Câmara”, destacou.

Novidades do acervo

Entre as novidades da reabertura estão nove livros de atas, com registros históricos de 1858 a 1923. Os documentos abrangem diferentes períodos da história de Manaus, incluindo o Brasil Imperial e o ciclo da borracha, e ajudam a preservar decisões e acontecimentos que marcaram a atuação do Legislativo municipal.

O memorial também passa a expor 34 medalhas representativas das honrarias concedidas pela Câmara a personalidades que contribuíram para a sociedade em áreas como saúde, educação, cultura, esporte, jornalismo e defesa dos direitos humanos.

Entre as condecorações estão a Medalha de Ouro Cidade de Manaus, considerada a mais alta honraria do Legislativo municipal, a Medalha de Ouro Shara Ruana e a Medalha de Ouro Vereadora Otalina Aleixo.

Mulheres no Parlamento

Outro destaque é a galeria “Mulheres no Parlamento”, que reúne fotografias e registros históricos de 31 mulheres que exerceram mandatos como vereadoras na Câmara Municipal de Manaus. Organizadas por legislatura, as imagens valorizam a participação feminina na história política da capital amazonense, desde a atuação pioneira de Léa Alencar Antony até as representantes das legislaturas mais recentes.

Atualmente, das 41 cadeiras da Câmara, quatro são ocupadas por mulheres. Para a vereadora Yomara Lins (Podemos), preservar a trajetória das ex-parlamentares é uma forma de reconhecer suas contribuições e incentivar a participação de outras mulheres na política.

“É importante lembrar todas as mulheres que passaram por aqui, suas histórias e suas caminhadas, para incentivar outras mulheres a também fazerem parte do Parlamento. Esse é um espaço aberto ao público, onde a população pode conhecer a história de cada mulher que já participou do Legislativo Municipal”, destacou.

Mural dos Presidentes

O memorial também conta com o “Mural dos Presidentes”, que apresenta fotografias dos parlamentares que estiveram à frente da Câmara Municipal ao longo de sua trajetória. O painel reúne registros desde Adriano Augusto de Araújo Jorge, que presidiu a Casa entre 1947 e 1948, até o atual presidente, David Reis.

Outra novidade é o painel com fotografias dos integrantes da Mesa Diretora do biênio 2025-2026, período que integra a 19ª Legislatura. A iniciativa amplia os registros históricos da instituição e permite que os visitantes conheçam os parlamentares responsáveis pela condução administrativa e legislativa da Casa.

O vereador Professor Samuel (PSD), secretário-geral da Câmara Municipal de Manaus, ressaltou a importância da ampliação do memorial para a preservação da trajetória do Legislativo.

“Essa reinauguração resgata a história da Câmara e permite que a população tenha acesso a informações sobre os vereadores, as Mesas Diretoras e os acontecimentos que marcaram a trajetória do Legislativo municipal. Quero parabenizar a gestão do presidente David Reis pela preocupação em registrar e valorizar a memória da instituição, além do trabalho desenvolvido com transparência e qualidade em benefício da população de Manaus”, destacou.

História de Manaus

Além dos registros institucionais, o memorial preserva objetos relacionados a personalidades da política amazonense e ao funcionamento da antiga estrutura da Câmara Municipal.

Entre os itens está uma medalha entregue pelo Papa Francisco ao então arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, posteriormente doada à instituição. O acervo também reúne fotografias e objetos pessoais do ex-senador Fábio Lucena, que exerceu dois mandatos como vereador de Manaus, após ser eleito em 1972 e 1976, antes de chegar ao Senado Federal, em 1982.

Também estão expostos objetos utilizados na antiga estrutura da Câmara, como a campainha do Plenário Adriano Jorge, uma máquina de escrever e um aparelho de televisão que integrava os equipamentos dos gabinetes parlamentares.

Quem foi Carlos Zamith

Carlos Zamith de Oliveira (1926–2013) foi jornalista, cronista esportivo e pesquisador da história do futebol amazonense. Nascido em Manaus, iniciou sua trajetória profissional em 1954, na Rádio Rio Mar, e também atuou na imprensa escrita, em veículos como A Crítica e Jornal do Commercio.

Em 1956, participou da fundação da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Amazonas (Aclea). Ficou conhecido pelo trabalho de preservação da memória esportiva do estado, especialmente por meio da coluna “Baú Velho”, dedicada ao resgate de acontecimentos e personagens do futebol local. Faleceu em 27 de julho de 2013, aos 87 anos.

O Memorial da Câmara Municipal de Manaus foi criado pela Resolução nº 084, de 22 de outubro de 2013, com a denominação de Salão Carlos Zamith de Oliveira. O espaço foi inaugurado no dia 23 do mesmo mês, durante a gestão do então presidente da Câmara, vereador Bosco Saraiva. A abertura integrou as comemorações pelos 344 anos de Manaus e pelos 180 anos de história do Parlamento municipal.

Emoção de familiares e amigos

A reinauguração foi marcada pela emoção dos familiares do jornalista, que destacaram a importância de preservar sua história e transmitir seu legado às próximas gerações. Para Carlos Zamith Júnior, a homenagem representa o reconhecimento de uma trajetória dedicada à preservação da memória.

“É muita emoção. É importantíssimo para a família e para os amigos. Meu pai jamais imaginaria essa homenagem. É um memorial, um legado que ele deixa para as futuras gerações. Ele sempre se preocupou com o passado e em resgatar a história, porque só conseguimos construir o futuro quando conhecemos o passado”, afirmou.

A servidora da CMM Zahyra Monteconrado, que trabalhou com Carlos Zamith, também relembrou a contribuição do jornalista para sua formação profissional e o cuidado que ele tinha com os registros históricos.

“Quando se fala de história e de Câmara, não tem como não falar de Carlos Zamith. Ele foi meu primeiro grande mestre aqui. Ensinava com muita leveza, mas também sabia ser firme. Um dos primeiros conselhos que me deu foi: tudo que passar pela tua mão, faça o favor de ler, porque ficará arquivado e você vai precisar disso depois. Ter o nome de uma pessoa como ele em um memorial é mais do que justo”, recordou.

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