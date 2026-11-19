O presidente Lula afirmou que irá criar um ministério para as pessoas idosas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (19).

Durante a declaração, o presidente estava com a voz ainda rouca.

Lula também destacou que a classe dos idosos desempenhou um papel importante no segundo turno das eleições deste ano.

Fonte: Jovem Pan

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