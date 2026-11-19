Com aproximadamente dois meses de diferença entre os nascimentos, o goleiro Hugo Souza, de 27 anos, vai se tornar pai de duas meninas de mães diferentes. De um lado, sua ex-noiva, Rauany Barcellos, de 23 anos, já está na reta final da gestação — por volta do oitavo mês — à espera de Pétala, primeira filha do antigo relacionamento.

Do outro, a influenciadora Rai Araújo tornou público que também espera uma menina do atleta do Corinthians e presença constante nas convocações da seleção brasileira, encontrando-se já no sexto mês de gravidez.

A confirmação da paternidade foi feita por Rai ao jornal Extra. Na entrevista, a influenciadora evitou entrar em detalhes sobre como está a relação atual entre ela e o jogador, limitando-se a afirmar que Hugo tem cumprido suas obrigações como pai.

Dias antes, em 14 de novembro, ela organizou um chá revelação íntimo, mas o goleiro não apareceu nas fotos compartilhadas nas redes sociais.

Ao publicar os registros da celebração na internet, Rai desabafou sobre as dificuldades emocionais que enfrentou desde o início da gestação: “Essa gravidez não foi planejada, não foi esperada. Não teve festa de boas-vindas, surpresas ou parabéns. Foi uma gravidez silenciosa. Começou com lágrimas, dor e muito medo. Muita, mas muita falta de aceitação. Mas eu continuei!! E foi a melhor coisa que eu fiz”.